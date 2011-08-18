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۲۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۴۲

فیضی به مهر خبر داد:

استخر طلائیه قرچک با خلع ید پیمانکار در هفته دولت افتتاح می شود

استخر طلائیه قرچک با خلع ید پیمانکار در هفته دولت افتتاح می شود

ورامین - خبرگزاری مهر: مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری تهران اظهار داشت: استخر طلائیه قرچک با خلع ید پیمانکار آن، هفته دولت افتتاح می شود.

محمد فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر استاندار تهران به قرچک افزود: در سفر استاندار تهران به بخش قرچک، از چندین پروژه عمرانی، زیربنایی و خدماتی این بخش بازدید و پیمانکار استخر طلائیه که 13 سال متوقف شده بود خلع ید شد.

وی گفت: این استخر که در واقع یک حوض بزرگ با تأسیسات جانبی است، می توانست طی شش ماه ساخته شود اما 13 سال در دست ساخت است.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری تهران ادامه داد: این احتمال وجود دارد که پروژه مذکور چند بار متوقف شده تا از این طریق امکان برخی سوء استفاده ها فراهم شود.

فیضی بیان کرد: با هماهنگیهای صورت گرفته بین استاندار، اداره کل تربیت بدنی و معاونت عمرانی استانداری تهران، این استخر در هفته دولت سال جاری افتتاح می شود.

کد مطلب 1386667

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