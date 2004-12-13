مذاكرات موافقتنامه تجاري ايران و اروپا نيمه نخست ژانويه سال آينده ميلادي آغاز مي شود/ مسئوليت گروه كاري هسته اي به سيروس ناصري و گروه همكاري هاي تكنولوژي به كيا طباطبايي سپرده شد// البرزي كانديداي گروه كاري سياسي امنيتي ايران

دكتر حسين موسويان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري "مهر" در بروكسل افزود: بر اساس موافقتنامه پاريس قرار بود كه جمهوري اسلامي ايران در اولين گام نسبت به تعليق داوطلبانه غني سازي عمل كند و در مقابل اروپايي ها در چند مرحله به تعهداتي كه در قبال تهران داشتند، جامه عمل بپوشانند.

وي افزود: اروپايي ها تا كنون ضمن خارج كردن رسمي موضوع پرونده هسته اي ايران از دستور كار شوراي حكام نسبت به عضويت ايران در گروه كارشناسي چرخه سوخت نيز اقدام كرده اند و نيز آغاز دوباره مذاكرات انعقاد موافقتنامه تجاري ايران و اروپا سومين اقدامي بود كه انتظارآن از اروپا مي رفت.



موسويان با اشاره به اينكه در اجلاس امروز بروكسل كه درسطح وزرا برگزار مي شود، مروري بركل روند گفتگوها خواهيم داشت و طي آن دستور كاركميته ها مشخص خواهد شد، خاطرنشان كرد: براي ايران مهم است كه پيشرفت هاي ملموسي در جريان سه ماه فعاليت گروه هاي كاري مشاهده شود تا تهران مطمئن شود كه كشورهاي اروپايي به دنبال اتلاف وقت نيستند.



سخنگوي پرونده هسته اي ايران با اشاره به عضويت در آمدن ايران در كميته كارشناسي چرخه سوخت هسته اي، اين موضوع را از لحاظ سياسي و جايگاه هسته اي براي جمهوري اسلامي ايران بسيار مهم ارزيابي كرد و گفت: اين مساله وزن و اعتبار به موقعيت بين المللي ايران مي بخشد.



وي درپاسخ به اين سوال كه درمذاكرات ماه هاي آينده به صورت مشخص گفتگوها بر چه مبنايي صورت خواهد گرفت، اظهار داشت :درنشست چند ماه پيش پاريس "نه اجلاس اخير پاريس" ايران مجموعه اي را به عنوان همكاري هاي پيشنهادي خود در زمينه هاي مختلف سياسي، امنيتي و اقتصادي به اروپايي ها ارائه داد ودر مقابل آنها نيز در نشست بعدي دو طرف دروين پكيج جداگانه اي را به ديپلمات هاي ايران ارايه كردند. در هفته هاي آينده با توجه به نقاط اختلافي كه بين اين دو متن وجود دارد ، درباره رسيدن به نقطه اشتراك اين دو متن با هم گفتگو خواهيم كرد.



موسويان كه درحاشيه نشست كارشناسي امروزديپلماتها در مقر اتحاديه اروپا با خبرنگارمهرگفتگومي كرد ، تصريح نمود: مبنا و چارچوب همكاري هاي سياسي، امنيتي، هسته اي و تجاري ايران و اروپا در جدول ارايه شده از سوي ايران كاملا تعريف شده است.



رييس كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي در ادامه گفت: با توجه به فشردگي كار گروه هاي كارشناسي، سيروس ناصري از طرف سازمان انرژي اتمي مسئول كميته هسته اي اين گفتگوها و كيا طباطبايي مديركل همكاري هاي چند جانبه وزارت امور خارجه نيز مسئوليت گروه همكاري هاي تكنولوژي را بر عهده خواهد داشت.



در حالي كه حسين موسويان درباره درباره معرفي فردي به عنوان مسئول كميته سياسي و امنيتي اظهارنظري نكرد اما شنيده ها حكايت از آن دارد كه محمد رضا البرزي سفير و نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران در ژنو براي تصدي اين مسئوليت در نظر گرفته شده است.

لازم به ذكر است كه نشست كارشناسي براساس اعلام قبلي از ساعت يك و نيم به وقت بروكسل آغاز شده ونشست روحاني با نمايندگان سه كشور اروپايي نيز ساعت17 به وقت بروكسل انجام خواهد شد.