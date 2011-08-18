مسابقه "دلنوشته در سوگ اول مظلوم عالم" برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه به همت روابط عمومی شهرداری و حوزه 7 امام موسی کاظم (ع) شهر پاکدشت برگزار می شود.

سئوالات این مسابقه از طریق سامانه پیام کوتاه، نصب بنر و تراکت در سطح شهر به سمع و نظر علاقه مندان رسیده که تاکنون با استقبال گسترده دلسوختگان حریم ولایت و امامت روبرو شده است.

علاقه مندان به شرکت در این مسابقه می توانند دلنوشته های خود را به شماره پیامک 30008502000000 سامانه پیام کوتاه شهرداری پاکدشت ارسال کنند و یا به صورت دستی به واحد روابط عمومی شهرداری و یا حوزه 7 امام موسی کاظم(ع) حصار امیر پاکدشت تحویل دهند.