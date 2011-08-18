جنگنده های ترکیه اهداف پ.ک.ک. را بمباران کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، جنگنده های نیروی هوایی ترکیه شب گذشته مناطقی در شمال عراق را که گمان می‌‌‌رود پایگاه‌های پ‌.ک.‌ک در آن قرار دارد، بمباران کردند.

این حملات در پی آن انجام شد که روز چهارشنبه در جریان حمله پ.ک.ک به کاروان سربازان ترکیه در منطقه "حکاری" هشت سرباز ارتش و یک نگهبان محلی کشته شدند.

گزارشها حاکی است، حملات جنگنده‌های ترکیه، در منطقه کوهستانی قندیل و نقاط دیگر شمال عراق انجام شده است.

رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه با محکوم کردن حمله به سربازان ترکیه گفته بود عاملان این حملات باید تاوان اقدام خود را بپردازند.