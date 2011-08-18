یک نگرانی برای افزایش ظرفیت دکتری/ امتیاز ویژه کنکور نیمه متمرکز دکتری

نورالله حیدری دستنایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: با توضیحات مسئولین وزارت علوم اعلام شد نخستین آزمون نیمه متمرکز دکتری به خوبی برگزار شده و طیف معترضان به این کنکور هم اندک بوده است به هر حال هیچ آزمونی خالی از اشکال نیست و البته این اشکالات در گزینش افراد موثر نبوده است.

وی به یک امتیاز ویژه کنکور دکتری اشاره کرد و گفت: آزمون دکتری به صورت نیمه متمرکز برگزار شد و سازمان سنجش و وزارت علوم از سراسر کشور داوطلبان خود را شناسایی و آزمون را برگزار کردند، سپس تعدادی از پذیرفته شدگان به هر استان برای ادامه تحصیل معرفی شدند که البته یک فرصت عادلانه آموزشی هم برای همه داوطلبان کنکور دکتری در تمام کشور فراهم آمد و نه تنها از هر استان نیروی دکتری جمع آوری شد بلکه حتی استانهای کم برخوردار هم نیروی دکتری دارند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به افزایش ظرفیت کنکور دکتری اشاره کرد و گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات درخواست کرده است که روی افزایش ظرفیت تجدید نظر شود، زیرا نگرانی از عدم هماهنگی ظرفیتها و زیرساختها وجود دارد اما مسئولان وزارت علوم اعلام کردند افزایش ظرفیت کنکور دکتری هرجا که شرایط نبود، اعمال نمی شود.

حیدری درباره تصمیم نهایی کمیسیون آموزش درباره کنکور دکتری، اظهار داشت: دانشگاههای کشور از ترم جدید در مقطع دکتری افزایش ظرفیت را اعمال می کنند که البته باید این موضوع با توجه به امکانات آزمایشگاهی، کارگاهی، همچنین تعداد کافی هیئت علمی این ظرفیت در نظر گرفته می شود.