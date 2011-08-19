به گزارش خبرگزاری مهر، ماه ژوئن این پرنده سیاه و سفید جوان با پیمودن بیش از 4 هزار کیلومتر در اقیانوس از قطب جنوب به نیوزلند رسید و به این ترتیب به اولین پنگوئن امپراتوری تبدیل شد که پس از 40 سال قدم به این کشور گذاشت. به همین دلیل نیوزلندیها نام "خوش قدم" را برای این پرنده قطبی انتخاب کردند.

مدتی قبل، وضعیت سلامتی خوش قدم که به دلیل نبود برف و یخ مجبور شده بود برای تامین آب بدن خود مقادیر زیادی از شنهای ساحلی را بخورد وخیم شد و به همین علت دامپزشکان مجبور شدند این پنگوئن جوان و ماجراجو را دوبار تحت عمل جراحی قرار دهند.

پس از این مراقبتهای ویژه، دامپزشکان اعلام کردند که خوش قدم کاملا بهبود یافته است و می تواند در سواحل نیوزلند به طبیعت بازگردد. اما اکنون مقامات باغ وحش "ویلینگتون" که میزبان این پنگوئن است اعلام کردند که خوش قدم 29 آگوست به خانه باز می گردد.

این باغ وحش در کنار موسسه ملی تحقیقات آب و اتمسفر نیوزلند اعلام کردند که این پرنده همراه با کشتی "تانگاروا" در حالی که در یک کانتینر راحت یخچال دار نگهداری خواهد شد همراه با "لیزا آرگیلا"، رئیس گروه دامپزشکان باغ وحش "ویلینگتون" به قطب جنوب سفر خواهد کرد و پس از چهار روز در فاصله 700 کیلومتری جنوب نیوزلند در اقیانوس منجمد جنوبی و در فاصله ای که منطقه طبیعی شنای پنگوئنهای امپراتور جوان است آزاد خواهد شد.

محققان، مسیر حرکت این پنگوئن را که به یک دستگاه ردیاب ماهواره ای مجهز می شود ردیابی خواهند کرد.

"کارن فیفیلد"، مدیر این باغ وحش در این خصوص گفت: "این نه تنها برای پنگوئن بلکه برای همه ما یک نتیجه عالی و یک نمونه بزرگ از همکاری است. خوش قدم قلب همه نیوزلندیها و همه مردم دنیا را فتح کرد. از اینکه می توانیم به آن کمک کنیم تا راه خانه را دوباره پیدا کند بسیار خوشحالیم."

براساس گزارش دیسکاوری نیوز، پنگوئنهای امپراتور در قطب جنوب در کلونیهای متشکل از چند صد تا بیش از 20 هزار جفت زندگی می کنند.