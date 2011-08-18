نمایندگان ایران رقبای خود را شناختند/ رقابت 400 ووشوکار در شانگهای

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وزنکشی و قرعه کشی این دوره از رقابت‌ها صبح امروز پنجشنبه برگزار شد و ملی پوشان جوان کشورمان حریفان خود را شناختند تا از فردا مبارزات‌شان را برگزار کنند.

براساس این گزارش، در بخش ساندای بانوان و در وزن 52- کیلوگرم سارا حجتی در اولین مبارزه خود به مصاف نماینده چین می رود. مرجانه حسین‌پور نیز در وزن 56- کیلوگرم بانوان در اولین دیدارش با نماینده هند روبه‌رو خواهد شد و در صورت برتری در این مسابقه در دور دوم با سانداکار چینی مبارزه می کند. پرتو دارابی دیگر بانوی ووشوکار ایرانی هم در وزن 60- کیلوگرم مسابقات ووشوی قهرمانی آسیا مبارزه خواهد کرد که اولین مسابقه خود را مقابل حریفی از هند برگزار می کند.

در بخش ساندای آقایان و در وزن 52- کیلوگرم رضا سبحانی در دور اول با قرعه استراحت روبه‌رو شد و در دور دوم برابر ووشوکار نپالی خواهد ایستاد. عباس شیخی دیگر نماینده تیم ووشوی جوانان کشورمان در وزن 65- کیلوگرم مبارزات خود را با ایستادن مقابل حریفی از هند آغاز خواهد کرد که در صورت برتری در این مسابقه به مصاف نماینده سریلانکا می رود.

تیم ووشوی کشورمان در اوزان 70-، 75- و 80- کیلوگرم مسابقات ووشوی قهرمانی جوانان آسیا نیز نمایندگانی خواهد داشت. مجید موسوی در وزن 70- کیلوگرم براساس قرعه دور اول مسابقات را با استراحت پشت سر می گذارد و در دور دوم به مصاف برنده رقابت ووشوکارانی از کره جنوبی و قزاقستان می رود. میثم فرجی نماینده وزن 75- کیلوگرم کشورمان نیز در قرعه‌ای مشابه دور نخست را با استراحت طی می کند و در دور دوم به مصاف نماینده ازبکستان می رود.

آخرین ووشوکار تیم جوانان ایران حسن یوسفی است که در وزن 80- کیلوگرم مبارزه خواهد کرد. این ووشوکار جوان براساس قرعه نخستین مبارزه خود را مقابل حریفی از ازبکستان برگزار خواهد کرد.

فردا جمعه در روز نخست رقابت‌های ووشوی قهرمانی جوانان آسیا علاوه بر برگزاری مسابقات تالو، مبارزات بخش ساندا نیز برگزار می شود که طی آن سارا حجتی، مرجانه حسین‌پور، رضا سبحانی و عباس شیخی به دیدار رقبای خود می روند.

ششمین دوره رقابت‌های ووشوی قهرمانی جوانان آسیا با حضور تیم ووشو جوانان ایران از فردا در چین آغاز می شود و به مدت سه روز به طول خواهد انجامید.