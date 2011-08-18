اختصاص 16 میلیارد تومان اعتبار برای فعالیت های عمرانی اسکو

به گزارش خبرنگار مهر، یونس فاتح پیش ازظهر پنجشنبه در شورای اداری این شهرستان با اشاره به سفر یک روزه استاندار آذربایجان شرقی به شهرستان اسکو اظهار کرد: در این سفر پرخیر و برکت به میزان 16 میلیارد تومان برای شهرستان اعتبار درنظر گرفته شد که بیشترین اعتبار برای توسعه و تجهیز خوابگاه های دانشگاه صنعتی سهند هزینه ای افزون بر یک میلیارد تومان اختصاص داده شد.

فاتح در ادامه افزود: خوشبختانه در حوزه عمرانی، سال گذشته با همکاری مدیران شهرستانی بیش از 99 درصد اعتبارات هزینه شد.

فرماندار شهرستان اسکو گفت: برای توسعه شهرستان در حوزه علمی و فکری، دانشگاه ها به خصوص دانشگاه صنعتی سهند نقش ویژه و بسزایی دارند.

فاتح اظهار داشت: یکی از مهمترین ظرفیتهای شهرستان اسکو، ظرفیت علمی این شهرستان بوده که این مهم در سایه و به برکت وجود دانشگاه هایی همچون دانشگاه صنعتی سهند است.

وی افزود: دانشگاه صنعتی سهند نگین پرافتخار شهرستان اسکو بوده و باید در پروژه های مختلف شهرستانی در حوزه علمی و فکری مددجوی مسئولان ومدیران شهرستانی و همچنین مردم این شهرستان باشد و در اصلاح افکار آنان نقش مهمی را ایفا کند.

فرماندار اسکو همچنین در خصوص همکاری این دانشگاه در سال جهاد اقتصادی نیز اظهار داشت: شهرستان اسکو دست خود را به نشانه ی یاری طلبیدن از تجربیات دانشگاه صنعتی سهند در خصوص سال جهاد اقتصادی درکنار بیانات گرانبهای مقام معظم رهبری دراز کرده و انتظار می رود که دانشگاه ضمن برگزاری کارگاه های آموزشی، نکته نظرات خود را برای اجرای هرچه بهتر فرمایشات رهبر معظم انقلاب ارائه دهد.

وی همچنین در ادامه به ملاک اصلی شهرستان که مردم مداری است اشاره کرد و گفت: یکی از وظایف مهم و بجای فرمانداری اسکو ارتقای سطح نشاط و امید مردم شهرستان است که همواره برای تحقق این امر همایش های پیاده روی خانوادگی بیش از 35 مورد ، وام روستایی به کشاورزان توسط بانک کشاورزی و پست بانک و مراسم صبح و نشاط برای ایجاد انگیزه صورت می گیرد و پروژه هایی همانند پروژه ازدواج آسان که در محل فرمانداری اسکو به صورت رایگان خدمت رسانی می کند از دیگر برنامه های فرمانداری در این خصوص است.

در پایان جلسه علی حاجی وند به عنوان رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدرضا ستیز به عنوان رئیس جدید اداره گاز، کامبیز محمودزاده به عنوان رئیس جدید اداره دامپزشکی، مجتبی فرسیو به عنوان رئیس جدید اداره تربیت بدنی و همچنین سلیمانی به عنوان رئیس جدید اداره فنی و حرفه ای شهرستان اسکو معرفی شدند.