"فیل- درمانی" برای کمک به کودکان اوتیست و نابینا/ تصاویر مداوا با فیل!

به گزارش خبرگزاری مهر، فیل که بزرگترین حیوان خشکی است اکنون در برنامه ای که در مرکز حفاظت از فیلها واقع در استان "لانپانگ" در شمال تایلند انجام می شود به عنوان یک روش درمانی جدید درحال آزمایش است.

در این طرح، دو ماده فیل به نامهای "نوا اون" و "پراثیدا" از مدتی قبل به چند کودک تایلندی اتویست و نابینا کمک می کنند.

"ویتایا کم- نگواد"، مسئول این پروژه تائید کرد که والدین پس از گذشت چند هفته از فیل درمانی بهبودهایی را در این کودکان بیمار دیدند.

هرچند به اعتقاد "ربکا جانسون"، مدیر مرکز تحقیقات در تعاملات میان انسان و حیوان در دانشگاه میسوری، هنوز به مطالعات بیشتری در این زمینه نیاز است.

پیشنهاد استفاده از فیلها برای کمک به افراد مبتلا به اتویسم و نابینا را نخستین بار رئیس دپارتمان کاردرمانی دانشگاه "چائینگ مای" ارائه کرد.

به اعتقاد این محقق، فیل بیشترین توانایی را در بکارگیری از تمام حواس دارد و به خصوص قادر است به خوبی با انسان تعامل کند.

براساس گزارش "یونیورسی"، در این رصد اولیه، در چهار کودک تحت آزمایش پس از سه هفته فیل درمانی بهبودهایی پیدا شد، اما تحقیقات بیشتری با نمونه های بزرگتر نیز لازم است.

به گفته این محققان، فیلها بسیار باهوش هستند و قادرند یک "منوی حسی پر فایده" را به کودکان اتویسم و نابینا ارائه کنند.

فیل به عنوان یک تحریک کننده بزرگ می تواند دقت و توجه انسان را به خود جلب کند که این برای کودکانی که از ارتباطات اجتماعی گریزان هستند کمکی است که آنها را وارد تعاملات اجتماعی کند.