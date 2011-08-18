طلسم 103 ساله نفت ایران شکست/ افزایش یارانه نقدی خانوارها

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرزین سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها هرگونه شایعه مبنی بر قطع پرداخت یارانه نقدی به اقشار مختلف مردم در ماههای آینده را تکذیب کرد و گفت: مبلغ یارانه نقدی با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قطعا افزایش می یابد.

این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه دولت هیچگونه برنامه‌ای برای قطع پرداخت یارانه‌های نقدی به اقشار مختلف مردم ندارد و تنها قطع پرداخت یارانه به افراد مرفه در دستور کار است که تاکنون تصمیم نهایی در مورد آن اتخاذ نشده است و بررسی‌ها ادامه دارد.

بزرگترین قرارداد نفتی اروپا در ایران تعلیق شد

قرارداد طرح توسعه میدان نفتی جفیر به ارزش تقریبی نیم میلیارد دلار به دلیل اختلاف شرکت بلاروس نفت به عنوان بزرگترین شرکت اروپایی فعال در صنعت نفت ایران و شرکت ملی نفت به حالت تعلیق درآمد.

قرارداد طرح توسعه میدان نفتی جفیر به عنوان نسل جدید قراردادهای بیع متقابل ایران شهریور ماه سال 1386 بین شرکت ملی نفت ایران و بلاروس نفت به امضا رسیده بود.

بر اساس این قرارداد، این شرکت اروپایی باید در مدت کمتر از 36 ماه و با حفاری و تعمیر چهار حلقه چاه طرح تولید زودهنگام نفت از میدان جفیر را با ظرفیت تولید روزانه هزار بشکه اجرایی می کرد.



در نهایت با گذشت سه سال از امضای قرارداد، طرح توسعه زودهنگام نفت از میدان جفیر با ظرفیت تولید حدود سه هزار بشکه در روز مرداد ماه سال گذشته در مدار بهره برداری قرار گرفت.



همزمان با آغاز تولید زودهنگام نفت از میدان جفیر، به دلیل اختلاف نظر بین مسئولان شرکت ملی نفت و شرکت بلاروس نفت در مورد نحوه بهره برداری، چگونگی بازپرداخت منابع حاصل از توسعه میدان و برخی از مسائل فنی طرح توسعه فاز نخست این میدان نفتی به حالت تعلیق درآمده است.



پیگیریها از شرکت ملی نفت ایران نشان می دهد که بلاروس نفت از تیر ماه امسال به تمامی فعالیتهای نفتی خود در ایران پایان داده است و پیش بینی می شود امروز 25 مرداد ماه قرارداد این شرکت اروپایی برای توسعه فاز یک میدان نفتی جفیر فسخ شود.

طلسم بورس نفت شکسته شد

در معاملات روز گذشته (26 مرداد ماه) تالار بین المللی بورس کالای ایران در کیش، 500 هزار بشکه نفت خام سنگین ایران به فروش رفت.



بر این اساس شرکت ملی نفت ایران یک میلیون بشکه نفت خام فوب خارک را با قیمت پایه 105 دلار و 49 سنت عرضه کرد.

در نهایت سه تقاضا برای خرید این محموله در تابلو معاملات تالار کیش ثبت شد که در پایان رقابت خریداران 500 هزار بشکه نفت خام ایران بدون تخفیف و پرمیموم به فروش رفت.



این در حالی است که پیش از این محموله نفت خام سنگین ایران در روزهای 22 تیرماه و 12 و 19 مردادماه جاری در تالار بین المللی کیش عرضه شده بود که به دلیل به توافق نرسیدن عرضه کننده و خریدداران این معامله انجام نشد.



60 میلیارد دلار درآمد دولت با هدفمندی یارانه ها

وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت درآمد ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها از 28 آذر ماه سال گذشته تاکنون را براساس محاسبات انجام شده کمتر از 60 میلیارد دلار اعلام کرد.

سید شمس‌الدین حسینی با تاکید بر اینکه عدد 60 میلیارد دلاری به عنوان درآمدهای ایران از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی صندوق بین‌المللی پول عنوان شده که این رقم از دو منظر است به مهر، گفت: از یک سو با توجه به اعدادی که در قانون بودجه سال 90 پیش‌بینی شده و از سوی دیگر، بر اساس محاسباتی که از سوی این مرجع صورت گرفته، است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: درآمد واقعی که برای هدفمندی یارانه‌ها محقق می‌شود، بسته به شیب واقعی قیمت‌ها دارد و محاسبات ما نشان می‌دهد که تا به حال، از 60 میلیارد دلار کمتر بوده؛ البته محاسبات متفاوت است.

وی تصریح کرد: در قانون بودجه سال جاری، حدود 54 هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد ناشی از اجرای قانون هدفمندی پیش‌بینی شده است که البته سرفصل‌های درآمدی نیز اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، گندم و آب است ولی عمده این درآمد از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و در مرحله دوم از اصلاح قیمت گندم که بخش عمده‌ای از آن انجام شده، صورت گرفته است.

اختلاف دولت و مجلس در تعیین نرخ تورم

موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تدوین طرحی توسط نمایندگان مجلس برای اعلام دوباره نرخ تورم و رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی خبر داد و گفت: مرکز آمار نرخ تورم تیرماه امسال را 19.6 درصد اعلام کرد.

در همین حال محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به تیرماه امسال را 16.3 درصد اعلام کرد و به مهر گفت: در ماه‌های آتی روند نزولی نرخ تورم را شاهد خواهیم بود، ضمن اینکه امیدواریم تا یکسال آینده این نرخ تک رقمی شود.

وی همچنین درباره نرخ تورم تیر ماه توضیح داد: قرار بر این است که مرکز آمار نرخ تورم را اعلام کند اما در عین حال، بانک مرکزی نرخ تورم را هر ماه استخراج می کند و 10 روز بعد از ماه قبل این نرخ آماده است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به خردادماه 15.4 درصد بوده است، افزود: در تیرماه سال جاری خوشبختانه روند افزایشی نرخ تورم کاهش پیدا کرده و این آن چیزی بود که بانک مرکزی دنبال می کرد.



از سوی دیگر به دنبال بالا گرفتن مناقشه تورمی مرکز آمار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دولت در ماههای اخیر در مصوبه ای و در راستای قانون برنامه پنجم رای به ارائه آمار مرکز آمار ایران داده است.

خروج قرارداد 10 میلیارد دلاری گاز از کما

وزیر جدید نفت با صدور نخستین دستور گازی خود به توقف بیش از یکساله قرارداد 10 میلیارد دلاری طرح توسعه میدان گازی کیش پایان داد.

با گذشت 17 ماه از امضای قرارداد 10 میلیارد دلاری طرح توسعه میدان کیش اما توسعه این میدان گازی توسط کنسرسیومی متشکل از پیمانکاران داخلی اجرایی نشد.

یکی از مهمترین مشکلات پیش روی در توسعه این میدان گازی اختلاف نظر بین پیمانکاران و شرکت ملی نفت ایران در نحوه توسعه این میدان بزرگ گازی ایران در خلیج فارس بود.



بر این اساس اعضای کنسرسیوم داخلی برای توسعه این میدان گازی خواستار حفاری چاههای جدید توصیفی به منظور تدوین طرح توسعه میدان (MDP) مطابق با سه فاز استاندارد بودند اما مسئولان شرکت ملی نفت خواستار توسعه و تکمیل ابتدا فاز نخست و سپس سایر فازهای میدان کیش هستند.



تا پیش از امضای این قرارداد، طرح توسعه میدان گازی کیش با مدیریت شرکت ملی نفت از حدود 20 درصد پیشرفت اجرایی برخوردار بود اما پس از امضای قرارداد، عملیات اجرایی طرح توسعه کیش به طور کامل متوقف شد.



در نهایت با حضور رستم قاسمی به عنوان وزیر جدید نفت، وی در نخستین نشست مشترک خواستار ادامه طرح توسعه فاز نخست میدان گازی کیش با مدیریت شرکت ملی نفت ایران شده است.



با این دستور وزیر نفت بانک ملت صرفا مسئولیت تامین منابع مالی این پروژه گازی را بر عهده دارد و تمامی مراحل فنی و عملیاتی این طرح توسط شرکت ملی نفت ایران برای توسعه یک فاز ادامه پیدا می کند.



حجم گاز درجای میدان کیش حدود ۶۶ تریلیون فوت مکعب برآورد می شود که با در نظر گرفتن ۷۵ درصد برای بازیافت این میدان پیش بینی می شود حجم گاز قابل استحصال از آن ۵۰ تریلیون فوت مکعب باشد.

رئیس‌جمهور: نظام "استاد-شاگردی" را احیا کنید

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان جزئیات کامل نشست امروز یکشنبه شورای عالی اشتغال با حضور رئیس جمهور، گفت: دکتر احمدی‌نژاد در قالب این نشست که 31 استاندار داشتند، بر تحقق 2.5 میلیون فرصت جدید شغلی در سالجاری و احیای نظام "استاد-شاگردی" تاکید کرد.

محمد حسین فروزان مهر با اشاره به از برگزاری چهل و پنجمین نشست شورای عالی اشتغال به ریاست رئیس جمهور و با حضور 31 استاندار کشور، افزود: رئیس جمهور در این نشست، بر پیگیری اجرا و تحقق 2.5 میلیون شغل در سالجاری تاکید کرد.

معاون توسعه اشتغال و سرمایه انسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: 3 دستور کار در نشست امروز شورای عالی اشتغال مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که یکی از آنها مربوط به بررسی عملکرد شورای عالی اشتغال بوده است.



سقوط آزاد مصرف بنزین در رمضان

مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با اشاره به کاهش شدید مصرف بنزین در ماه مبارک رمضان آخرین وضعیت فروش بنزین 100، 400 و 700 تومانی در جایگاهها را تشریح کرد و گفت: تولید بنزین ایران به مرز 50 میلیون لیتر در روز رسیده است.

سالاری درباره میزان فروش بنزین یارانه ای، نیمه یارانه ای و آزاد در سطح جایگاههای سوخت کشور به مهر، توضیح داد: از ابتدای سالجاری تاکنون به طور متوسط روزانه 10 میلیون لیتر بنزین با نرخ آزاد 700 تومانی در جایگاهها عرضه شده است.



مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی متوسط فروش بنزین سوپر در سطح جایگاههای کشور را 1.7 تا 2 میلیون لیتر در روز عنوان کرد و افزود: همچنین از ابتدای امسال تاکنون روزانه حدود 43 میلیون لیتر بنزین با نرخ نیمه یارانه ای 400 تومان در سطح کشور مورد استفاده قرار گرفته است.



وی با بیان اینکه تاکنون هیچ گونه محدودیت زمانی برای استفاده از بنزین 100 تومانی ذخیره سازی شده در کارتهای هوشمند سوخت اعمال نشده است، تصریح کرد: هم اکنون بنزین ذخیره سازی شده یارانه ای در کارتهای هوشمند سوخت به کمتر از 200 میلیون لیتر کاهش پیدا کرده است.