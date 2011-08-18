ایلام به پژوهش در زمینه های مختلف نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اشرف منصوری در این ارتباط گفت: محققین و نخبگان باید کارهای تحقیقاتی خود را در راستای اولویتها و نیازمندیهای استان انجام دهند.

وی با تأکید به تعیین اولویتهای پژوهشی استان و معرفی به مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی اظهار داشت: طرحهایی باید انجام گیرد که قابلیت تجاری، جنبه عملیاتی و از توان رقابتی لازم برخوردار باشند.

وی ادامه داد: این طرحها علاوه بر تأثیرگذاری در بهینه سازی مصرف، کاهش عوارض زیست محیطی و رعایت استانداردهای جهانی باید چشم انداز روشنی برای رفع مشکلات صادرات کشور نیز داشته باشند.

منصوری اعلام کرد: دستگاههای اجرایی، مراکز تحقیقاتی و دانشگاههای استان می توانند مشخصات طرحهای پژوهشی خود را به منظور ارائه در جشنواره "علم تا عمل" که شهریور ماه امسال همزمان با هفته دولت برگزار می شود، می توانند در سامانه مربوطه ثبت کنند.