به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: بنا به درخواست فدراسیون جهانی تنیس، و اعلام فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین کشور، رقابتهای بین المللی تنیس باویلچر تبریز به تعویق افتاد.
وی افزود: پیش از این مقرر بود این رقابتها 18 الی 20 شهریور ماه سال جاری در تبریز برگزار شود که طی نامه ای از سوی مجتبی قربانی حسنی دبیر فدراسیون جانبازان و معلولین کشور و بر اساس نامه فدراسیون جهانی تنیس این رقابتها به آبان ماه سالجاری موکول گردید.
وی یادآور شد: تاریخ دقیق برگزاری رقابتها نیز بر اساس اعلام فدراسیون متعاقبا اعلام می شود.
مدیر کل تربیت بدنی آذربایجانشرقی همچنین خبر از برگزاری شایسته رقابتهای سرکل کبدی در تبریز داد و تصریح کرد: اولین دوره رقابتهای سرکل کبدی قهرمانی مردان آسیا با حضور هفت تیم در تبریز برای اولین بار در آسیا برگزار خواهد شد و برگزاری اولین دوره در شهر اولین ها در خور شان و منزلت ورزش استان و تبریز و شهر اولینها خواهد بود.
اسبقیان افزود: تمامی امکانات رفاهی در سطح بالایی برای تیم های شرکت کننده فراهم شده و محل رقابتها نیز استادیوم تختی خواهد بود و همچون سایر رقابتهای بین المللی که با شکوه و عظمت مثال زدنی برگزار شد.
بر اساس اعلام فدراسیون کبدی کشور رقابتهای سرکل کبدی قهرمانی آسیا از سه مهر ماه در تبریز آغاز و هفت مهر ماه با شناخت تیم برتر پایان خواهد یافت.
تیمهای افغانستان، پاکستان، مالزی، نپال، هند، ترکمنستان به همراه تیم ملی ایران در این رقابتها حضور دارند.
تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان شرقی گفت: با درخواست فدراسیون جهانی تنیس، رقابتهای بین المللی تنیس با ویلچر تبریز به تعویق افتاد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: بنا به درخواست فدراسیون جهانی تنیس، و اعلام فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین کشور، رقابتهای بین المللی تنیس باویلچر تبریز به تعویق افتاد.
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