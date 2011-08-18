رقابتهای بین المللی تنیس با ویلچر تبریز به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: بنا به درخواست فدراسیون جهانی تنیس، و اعلام فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین کشور، رقابتهای بین المللی تنیس باویلچر تبریز به تعویق افتاد.



وی افزود: پیش از این مقرر بود این رقابتها 18 الی 20 شهریور ماه سال جاری در تبریز برگزار شود که طی نامه ای از سوی مجتبی قربانی حسنی دبیر فدراسیون جانبازان و معلولین کشور و بر اساس نامه فدراسیون جهانی تنیس این رقابتها به آبان ماه سالجاری موکول گردید.



وی یادآور شد: تاریخ دقیق برگزاری رقابتها نیز بر اساس اعلام فدراسیون متعاقبا اعلام می شود.



مدیر کل تربیت بدنی آذربایجانشرقی همچنین خبر از برگزاری شایسته رقابتهای سرکل کبدی در تبریز داد و تصریح کرد: اولین دوره رقابتهای سرکل کبدی قهرمانی مردان آسیا با حضور هفت تیم در تبریز برای اولین بار در آسیا برگزار خواهد شد و برگزاری اولین دوره در شهر اولین ها در خور شان و منزلت ورزش استان و تبریز و شهر اولینها خواهد بود.



اسبقیان افزود: تمامی امکانات رفاهی در سطح بالایی برای تیم های شرکت کننده فراهم شده و محل رقابتها نیز استادیوم تختی خواهد بود و همچون سایر رقابتهای بین المللی که با شکوه و عظمت مثال زدنی برگزار شد.



بر اساس اعلام فدراسیون کبدی کشور رقابتهای سرکل کبدی قهرمانی آسیا از سه مهر ماه در تبریز آغاز و هفت مهر ماه با شناخت تیم برتر پایان خواهد یافت.



تیمهای افغانستان، پاکستان، مالزی، نپال، هند، ترکمنستان به همراه تیم ملی ایران در این رقابتها حضور دارند.