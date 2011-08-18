پیاده روی 250 هزار نفری در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، افشین داوری ظهر پنجشنبه با بیان اینکه جشنواره فرهنگی ورزشی رضوی ویژه برنامه هایی را برای میلاد با سعادت آن امام همام و خواهر گرامیشان حضرت فاطمه معصومه(س) درنظر گرفته است، گفت: برنامه ریزیها برای برگزاری همایش دوی عمومی با نام آن حضرت نیز هر روز در یکی از شهرستانهای استان خراسان رضوی انجام گرفته است.

وی برگزاری مسابقه چوخه استانی در مشهد، مزین کردن فعالیتهای ورزشی شهرستانهای استان به پرچم امام رضا (ع) و تجلیل از مدال آوران کشوری که مدالهای خود را به حرم اهدا کرده اند را از دیگر برنامه های این جشنواره اعلام کرد.

داوری به مکاتبه با معاون ورزشی وزارت ورزش و جوانان اشاره کرد و افزود: در این نامه خواستار مزین کردن برنامه های ورزشی سراسر کشور در ایام دهه کرامت به نام مبارک امام رضا (ع) شدیم.

رئیس جشنواره فرهنگی ورزشی یادآورشد: دوندگان مسیر جاده ولایت 29 شهریور ماه راهی شلمچه می شوند تا در31 شهریور ماه با افتتاح مراسم این مسیر را به عشق آن امام همام طی طریق کنند.

دوندگان در همایش دو استقامت امدادی جاده ولایت کار خود را از شلمچه آغاز و پس از پشت سرگذاشتن شهرهای آبادان، اهواز، رامهرمز، بهبهان، دهدشت، یاسوج، اقلید، دهشیر، یزد، ساغند، مسجد شکر، طبس، عشق آباد، انابد بردسکن، چلپو، نیشابور وباغچه به مشهد مقدس، پایگاه دلهای عاشق امام رضا(ع) خواهند رسید.