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۲۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۱۱

دبیرکل سازمان ملل از یاریگران عرصه امدادرسانی قدردانی کرد

دبیرکل سازمان ملل از یاریگران عرصه امدادرسانی قدردانی کرد

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی انسان دوستی 19 اوت 2011 (28 مردادماه ) از یاریگران عرصه امدادرسانی به قربانیان درگیری ها و بلایای طبیعی تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام دبیر کل سازمان ملل آمده است: سالی نیست که بدون بحران های انساندوستانه سپری شود؛هر جا مردم نیازمندی به سر می برند ، انسان هایی نیز هستند که کمک می کنند؛مردان و زنان گرد هم می آیند تا از رنج ها بکاهند و امید بیافرینند.از ژاپن تا سودان ، از پاکستان تا شاخ آفریقا ، یاریگران به مردمی که خانه ها ، عزیزان و منبع درآمد خود را از دست داده اند کمک می رسانند.

در ادامه این پیام آمده است: این انساندوستان غالبا به دور از خانه های خود با خطرات بزرگی رو به رو هستند ، آنان ساعات زیادی از روز را در شرایط بسیار طاقت فرسا کار می کنند و تلاش های آنان در جریان درگیری ها و بالایای طبیعی موجب نجات جان ها می شود.

بان کی مون در پیام خود تاکید کرده است : امروز همچنین روزی است که ما زندگی خود را محک بزنیم و ببینیم چه می توانیم انجام دهیم تا به مردمی کمک کنیم که در درگیری ها ، بلایا و سختی ها گرفتار آمده اند و اجازه دهیم آنانی را که این روز را گرامی می دارند به ما امید دهند.
 

کد مطلب 1386802

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