دبیرکل سازمان ملل از یاریگران عرصه امدادرسانی قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام دبیر کل سازمان ملل آمده است: سالی نیست که بدون بحران های انساندوستانه سپری شود؛هر جا مردم نیازمندی به سر می برند ، انسان هایی نیز هستند که کمک می کنند؛مردان و زنان گرد هم می آیند تا از رنج ها بکاهند و امید بیافرینند.از ژاپن تا سودان ، از پاکستان تا شاخ آفریقا ، یاریگران به مردمی که خانه ها ، عزیزان و منبع درآمد خود را از دست داده اند کمک می رسانند.

در ادامه این پیام آمده است: این انساندوستان غالبا به دور از خانه های خود با خطرات بزرگی رو به رو هستند ، آنان ساعات زیادی از روز را در شرایط بسیار طاقت فرسا کار می کنند و تلاش های آنان در جریان درگیری ها و بالایای طبیعی موجب نجات جان ها می شود.

بان کی مون در پیام خود تاکید کرده است : امروز همچنین روزی است که ما زندگی خود را محک بزنیم و ببینیم چه می توانیم انجام دهیم تا به مردمی کمک کنیم که در درگیری ها ، بلایا و سختی ها گرفتار آمده اند و اجازه دهیم آنانی را که این روز را گرامی می دارند به ما امید دهند.

