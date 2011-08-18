18 هزار بازدید از مراکز عرضه و تولید فرآورده های دامی انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وهاب پیرانی افزود: بیش از 45 هزار کیلوگرم انواع فرآورده های آلوده، فاسد و تاریخ مصرف گذشته کشف و معدوم شد و 59 نفر متخلف بهداشتی نیز به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی عنوان کرد: طرح نظارت ویژه بر مراکز تولید، توزیع، نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی از ابتدای ماه رمضان به مدت 30 روز اجرا می شود.