18 هزار بازدید از مراکز عرضه و تولید فرآورده های دامی انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وهاب پیرانی افزود: بیش از 45 هزار کیلوگرم انواع فرآورده های آلوده، فاسد و تاریخ مصرف گذشته کشف و معدوم شد و 59 نفر متخلف بهداشتی نیز به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی عنوان کرد: طرح نظارت ویژه بر مراکز تولید، توزیع، نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی از ابتدای ماه رمضان به مدت 30 روز اجرا می شود.
پیرانی افزود: در این طرح هشت اکیپ ثابت و 14 اکیپ سیار با 49 نفر نیروی کارشناس در دو نوبت صبح و بعد از ظهر بر مراکزی مانند قصابیها، کشتارگاه های دام و طیور، مراکز عرضه مرغ و تخم مرغ، ماهی، کبابی ها و رستوران ها و مراکز بسته بندی گوشت نظارت می کند.
این مسئول یادآور شد: هم اکنون طرحهای مختلفی از سوی این اداره در بخشهای مختلف در حال اجراست.
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