بورس جمهوری اسلامی ایران برای پذیرش دانشجویان افغانی

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بذرافشان - مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم از برگزاری آزمون پذیرش دانشجوی غیرایرانی در شهریور 90 در افغانستان خبر داد و گفت: این آزمون برای پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد از میان متقاضیان تحصیل در ایران که مقیم افغانستان هستند، برگزار می‌شود.

وزارت علوم و بهداشت برای داوطلبان مقیم در کشورهای همسایه که بیشترین تقاضا برای تحصیل در دانشگاه‌های ایران را دارند آزمونی از مقطع کاردانی تا دکتری تخصصی را در کشور متقاضیان برگزار می کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با حکم وزیر بهداشت تغییر کرد

دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر حسن ابوالقاسمی را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منصوب کرد. بر این اساس پس از برکناری دکتر محمدرضا رزاقی ، دکتر حسن ابوالقاسمی که پیش از این رئیس سازمان انتقال خون ایران و دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی بود به سمت سرپرست این دانشگاه منصوب شد.

هسته اولیه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با نام دانشکده پزشکی دانشگاه ملی ایران به عنوان اولین دانشکده پزشکی خصوصی در سال 1338 و با پذیرش دانشجو در رشته پزشکی ایجاد شد و در حال حاضر دارای 11 دانشکده، 21 مرکز تحقیقاتی، یک شعبه بین المللی، 24 بیمارستان و مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی و 12 شبکه بهداشتی و درمانی است و بیش از 5 میلیون نفر تهرانی تحت پوشش دانشگاه قرار دارند.

ادامه اعتراض پیام نوریها به خبر معادل شدن مدرک دانشگاه پیام نور

علی عباسپور تهرانی فرد - رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هفته گذشته اعلام کرد که مدرک دانشگاه پیام نور به دلیل عدم کیفیت در این دانشگاه معادل می شود که این اظهارات واکنشهایی را از سوی مسئولین دانشگاه پیام نور در پی داشت. عبدالله معتمدی - معاون آموزش و سنجش دانشگاه پیام نور اعلام کرد گفته های عباسپورتهرانی فرد مبنایی ندارد. برخی استادان دانشگاه پیام نور نیز در اعتراض به اظهارات مبنی بر معادل شدن مدرک این دانشگاه، در یک نامه دسته جمعی مراتب اعتراض خود را اعلام کردند.

همچنین اساتید دانشگاه پیام نور در متن بیانیه خود آورده اند: براساس گزارشات و مستندات موجود سهم قبولی دانش آموختگان پیام نور در دوره های کارشناسی ارشد در اکثر رشته ها و دانشگاهها بین 50 تا 100 درصد است.

بخشنامه جدید بازنشستگی اساتید در انتظار امضای دانشجو

ایرانمنش رئیس مرکز هیئت های امنای وزارت علوم اعلام کرد تا پایان هفته جاری پس از نهایی شدن بررسیها، بخشنامه جدیدی درباره سن بازنشستگی اعضای هیئت علمی دانشگاهها به امضای وزیر علوم می رسد و ابلاغ خواهد شد.

وی گفت: بخشنامه به زودی توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نهایی می‌شود و پیشنهادات به نفع اعضای هیئت علمی است تا آن دسته از اعضای هیئت علمی که دانشگاه به آنها نیاز دارد را بیشتر بتوانیم بکار بگیریم.

75 دانشگاه دولتی کشور اعلام کردند تعهدی برای اعطای خوابگاه به کنکوریهای 90 ندارد

دانشگاههای کشور وضعیت ارائه تسهیلات خوابگاهی خود را در دفترچه انتخاب رشته کنکور اعلام کردند و براین اساس 75 دانشگاه تاکید کردند که تعهدی در تامین خوابگاه ندارند. این در حالی است که 89 هزار و 502 نفر در دوره روزانه دانشگاهها پذیرفته می شوند . همچنین 27 هزار و 246 نفر در دوره شبانه دانشگاه ها پذیرفته خواهند شد و دانشگاههای کشور تاکید کرده اند که هیچ تعهدی در برابر تامین خوابگاه برای دانشجویان دوره شبانه وجود ندارد.

دستگیری استاد قلابی با شکایت همسر دوم

یک استاد قلابی که دو سال پیش با مدرک جعلی کارشناسی ارشد کامپیوتر تقاضای تدریس در دانشگاههای آزاد اسلامی، پیام نور و علمی کاربردی اسلام آباد غرب کرمانشاه کرده بود با شکایت همسرش دستگیر شد. این فرد که در زمستان سال 88 با ارائه مدرک جعلی کارشناسی ارشد کامپیوتر به سه واحد دانشگاهی علمی کاربردی، پیام نور و آزاد اسلامی اسلام آباد غرب کرمانشاه برای تدریس مراجعه کرده بود، بعد از دو سال و با شکایت همسر دومش دستگیر شد.

مسئولان واحدهای دانشگاهی پیام نور، آزاد اسلامی و علمی کاربردی با تاکید بر جعلی بودن مدرک کارشناسی ارشد این استاد قلابی تاکید کردند پس از استعلام مدرک این شخص، روند اداری استخدام وی طبق قانون کاملاً لغو شده است. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب هم اعلام کرد: فرد مذکور اساسا هیچگونه ارتباطی با دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب نداشته است.

صعود 2 دانشگاه ایران در بین 400 دانشگاه برتر جهان

دانشگاه تهران به همراه دانشگاه علوم پزشکی تهران در آخرین رتبه بندی دانشگاه های جهان در سال 2011 که توسط موسسه آموزش عالی شانگهای Shanghai Jiao Tong انجام شده در میان یک هزار دانشگاه به 400 -301 رتبه دست یافته اند.