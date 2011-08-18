مسئولان برای حل مشکل آزادگان تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد غفاری ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل آزادگان این شهرستان اظهار داشت: آزادگان و ایثارگران اسناد افتخار برای انتقال فرهنگ دوران دفاع مقدس به نسل جوان هستند.

همچنین فرماندار باخرز نیز در این گردهمایی، مجاهدت آزادگان در دوران جنگ تحمیلی و اسارت را ادامه نهضت عاشوراییان عنوان کرد.

حسین جمشیدی عزت، سربلندی و پایداری مردم ایران را حاصل خون شهدا، مقاومت و ایستادگی رزمندگان و آزادگان در طول هشت سال دفاع مقدس دانست.

فرماندار باخرز اظهار داشت: رزمندگان انقلاب اسلامی در دفاع از ارزشهای اسلامی با نیت بندگی و برای رضای خدا جنگیدند.

جمشیدی افزود: آنهایی که داوطلبانه به جبهه ها اعزام شدند با تاسی از حضرت سید الشهدا(ع) و با نیت خالص رفتند و به دنبال مقام های دنیوی نبودند.

وی با بیان اینکه شهدا و رزمندگان انقلاب اسلامی به تبعیت از ولی فقیه به پیکار با دشمنان اسلام رفتند، بیان داشت: امروز نیز این راه ادامه دارد و ملت با شناخت کامل از ولایت فقیه تبعیت می کند.