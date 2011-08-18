50 دستگاه اتوبوس به ناوگان دورن شهری مشهد اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی چناری صبح پنجشنبه در مراسم بهره برداری از 50 دستگاه اتوبوس دورن شهری مشهد اظهارداشت: تجهیز و توسعه ناوگان حمل و نقل درون شهری باید در کنار یکدیگر صورت بگیرد که این شهر توانسته به عنوان کلانشهری پیشگام به نوسازی و بازسازی ناوگان حمل و نقل به صورت همزمان بپردازد.

وی تصریح کرد: ورود 50 دستگاه اتوبوس جدید با رنگهای متنوع و شاد در مشهد در راستای توجه به ذائقه شهرنشینی و ایجاد شادابی صورت گرفته است.

مدیر عامل اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور در ادامه به واردات و رقابت شرکتهای داخلی اشاره کرد و بیان داشت: درکنار نوسازی باید به مقوله بازسازی توجه کرد که در غیر این صورت با کمبود اتوبوس مواجه خواهیم بود.

وی بر بحث نگهداشت و نگهداری اتوبوسها تاکید کرد و افزود: گارانتی و خدمات پس از فروش از جمله مواردی است که شرکتها باید توجه بیشتری به آن داشته باشند به طوریکه در صورت عدم تقبل گارانتی سازمانهای اتوبوسرانی از آنان عبور خواهند کرد.