نرخ جدید پارکینگ ها و تالارهای پذیرایی آذربایجان شرقی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تراب حسنی پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: در نرخ جدید، پارکینگ درجه یک ورودیه ساعت اولیه برای شش هزار ریال و ساعات بعدی چهار هزار ریال ، پارکینگ درجه دو وروردیه ساعت اول پنج هزار ریال و ساعات بعدی سه هزار ریال ، پارکینگ درجه سه ساعت اول چهار هزار و ساعات بعدی دو هزار و 500 ریال است.

به گفته معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی، توقف شبانه از ساعت 9 شب تا 9 صبح 20 هزار ریال و توقف به صورت آبونه ماهانه نیز توافقی خواهد بود.

وی ادامه داد: نرخ توقف دوچرخه و موتور سیکلت نصف تعرفه ماشین بوده و خودروهای توقیفی به ازای هر شبانه روز توقف 20 هزار ریال پرداخت خواهد کرد.

حسنی اضافه کرد: همچنین توقف 24 ساعاته غیر توقیفی هر خودرو در پارکینگ درجه یک مبلغ 30 هزار ریال و درجه دو مبلغ 25 هزار ریال است.

نرخ جدید تالارهای پذیرایی در آذربایجان شرقی

همچنین معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی از اعلام نرخ های جدید تالارهای پذیرایی در استان خبر داد.

تراب حسنی گفت: با توجه به افزایش هزینه های جانبی و خدماتی نرخ های جدید تالارهای پذیرایی در آذربایجان شرقی تعیین شده است.

به گفته معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی، نرخ جدید تالارهای پذیرایی درجه ممتاز(لوکس) برای تعداد 200 تا 250 نفر مبلغ 750 هزار ریال و هر نفر اضافی سه هزار تومان، تالارهای پذیرایی درجه یک برای تعداد 200 تا 250 نفر مبلغ 640 هزار تومان و هر نفر اضافی دو هزار و 500 هزار تومان، تالارهای پذیرایی درجه دو برای تعداد 200 تا 250 نفر مبلغ 520 هزار تومان و هر نفر اضافی دو هزار تومان، تالارهای پذیرایی درجه سه برای تعداد 200 تا 250 نفر مبلغ 400 هزار تومان و هر نفر اضافی هزار و 500 تومان است.

به گفته تراب حسنی، اعضای اتحادیه صنف تالارهای پذیرایی و واحد های صنفی فاقد پروانه کسب نیز ملزم به اخذ پروانه و رعایت نرخنامه هستند.

شایان ذکر است اخذ هر گونه مبلغ بعنوان خدمات اضافی تخلف محسوب می شود و واحد های صنفی تالارهای پذیرایی در خصوص نحوه رعایت نرخنامه جدید از سوی بازرسان مجمع امور صنفی و اداره بازرسی مورد ارزیابی قرار می گیرند.