به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شنژن چین، علی نادعلی پس از کسب این مدال ضمن بیان مطلب فوق افزود: من به کمتر از مدال برنز فکر نمی کردم و انتظارم حتی بیش از این مدال بود. انصافا در یکی از حرکات داوران امتیاز پایینی به من دادند و به نوعی حقم خورده شد.

وی در خصوص اینکه نخستین مدال کاروان ایران را در یونیورسیاد چین کسب کرده است، اظهار داشت: از اینکه سایر ورزشکاران مدال نگرفتند، ناراحتم زیرا هیچ ورزشکاری بدون تلاش در مسابقات شرکت نمی کند ولی از اینکه اولین مدال را بدست آوردم و به نوعی طلسم را شکستم خوشحالم. امیدوارم کاروان ایران بعد از من هم مدال‌های رنگارنگی بدست آورد.

تکواندوکار کشورمان خاطر نشان کرد: در کشورمان استعدادهای زیادی داریم اما برنامه ریزی لازم برای آنها نمی شود. به طور مثال ما برای حضور در یونیورسیاد چین زمان کمی داشتیم و با 20 روز تمرین به این رقابت‌ها آمدیم. قطعا برگزاری اردوی طولانی مدت می تواند به آمادگی ورزشکاران در تمام رشته‌ها کمک کند.

وی با بیان اینکه در این مسابقات رقیبانش تفاوتی با مسابقات جهانی نداشتند، اضافه کرد: تمام رقبای اصلی من در یونیورسیاد حضور داشتند و خوشحالم در این شرایط توانستم مدال بگیرم.

نادعلی با بیان اینکه "اگر ما با این مدال توانستیم مسئولان را شاد کنیم انتظار داریم مسئولان هم اگر ما را دوست دارند دل‌مان را شاد کنند"، گفت: اینکه پومسه اولین مدال ایران را بدست می آورد و همه را خوشحال می کند جا دارد که مسئولان نیز توجه بیشتری به ما داشته باشند. وقتی ما می توانیم طلسم شکن شویم جا دارد بیش از اینها به ما توجه کنند و به ورزش‌های انفرادی هم نگاه ویژه داشته باشند.