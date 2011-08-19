تولید دارو برای درمان 4 بیماری/ عرضه گوشی ایرانی آندروئید دار تا 2 هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته ای که گذشت حرکتهایی به سمت تولید داروهای نوترکیب صورت گرفت، سیمکارتهای اعتباری نوسازی شد، نانو به بانکها نفوذ کرد و شهابها باریدند. اینها سر خط خبرهای دنیای دانش و فناوری هستند.

تولید آزمایشگاهی داروهای نوترکیب





پژوهشگران کشور سالها در تلاش هستند تا داروهای نوترکیب با استفاده از فناوریهای نوین را تولید کنند. در این راستا محققان کشور در حال تولید آزمایشگاهی داروهای نوترکیب هستند. این داروها برای درمان 4 بیماری هپاتیت، لنفوما فولیکولار، نارسایی حاد کلیه و کم خونی بیماران سرطانی موثر است.



عرضه گوشی های آندروئیددار ایرانی





آندروئید نام سیستم ‌عاملی است که گوگل برای تلفن همراه عرضه کرده و با همکاری دهها شرکت بر روی گوشیهای تلفن همراه قرار می دهد. این سیستم عامل بر پایه هسته لینوکس ساخته شده است. مدیرعامل شرکت ارتباط همراه گویا اروند با توجه به قابلیتهای این سیستم عامل، درصدد است تا گوشی های هوشمندی را با پشتیبانی از سیستم عامل آندروئید تولید کند. این گوشیها تا دو هفته آینده وارد بازار می شود.



ارائه روش سریع برای تولید عوامل بیولوژیکی





استفاده از روشهای بیولوژیکی برای مبارزه به آفات مزارع یکی از دغدغه های کشورهای دنیا است. این عوامل می توانند با کاهش سموم در مزارع به صورت ارگانیک محصولات کشاورزی را تولید کنند. در این راستا پژوهشگران پردیس کشاورزی دانشگاه تهران با ایجاد تنش های گازی موفق به تولید انبوه و سریع دو نوع قارچ بیمارگر حشرات برای کاهش آفات مزارع شدند. اساس این روش استفاده از تنشهای گازی است.



شبکه سیمکارتهای اعتباری نوسازی شد





معاون شرکت ارتباطات سیار ایران از آغاز نوسازی شبکه سیمکارتهای اعتباری همراه اول خبر داد و اعلام کرد که اولین اقدام برای این عملیات، برگردان 1.5میلیون شماره مشترکان سیمکارتهای اعتباری است که انجام شد. حسن رضوی همچنین تاکید کرد: ظرف یک سال آینده تمام سوئیچ های این شبکه نوسازی شود.



نفوذ نانو فناوری به بانکها





محققان کشور موفق به تولید رنگهای نانو فام (‏SC)‏ شدند که می تواند آلودگیهای سطحی مانند ذرات چربی را اکسید کند. این عملکرد باعث می شود که آلودگیها با اندکی آب به راحتی ‏شسته شوند.

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این پوشش طی قراردادی به ارزش حدود 3 میلیارد ریال بین شرکت نیلی فام و بانک مرکزی ‏جمهوری اسلامی در نمای ساختمان این بانک کاربردی شد و مقرر شد این پوشش در نمای ساختمانهای بانک مرکزی از نانوفام خود ‏تمیزشونده برای محافظت از نمای ساختمان‌ در برابر شرایط محیطی و کاهش هزینه های مصرفی شستشوی آن ‏استفاده شود.‏



آخرین وضعیت ایمیل و موتور جستجوگر ایرانی



بالاخره سازمان فناوری اطلاعات ایران تمایل خود را برای همکاری با بخش خصوصی در حوزه فراهم سازی خدمات رایانامه ای پست الکترونیک ایرانی و فراهم سازی جویشگر رایانه ای موتور جستجوی ایرانی ابراز کرد.



علی اصغر انصاری معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در این زمینه اعلام کرد: تمامی متقاضیان ارائه خدمات پست الکترونیکی - Email Service Provider – که متقاضی فعالیت در این زمینه هستند می توانند اسناد و مدارک خود را تا پایان مردادماه جاری به سازمان فناوری اطلاعات ارسال کنند.



بارش شهابی در روزهای 21 و 22 مرداد



بارش شهابهای برساووشی هرساله در مردادماه رخ می دهد و امسال در روزهای 21 و 22 مردادماه رخ داد. ماه، تنها قمر زمین، مزاحم بزرگی در این شبها بوده است چراکه ماه در شبهای 21 و 22 مردادماه به صورت بدر در آسمان می درخشید و تقریبا تمام شب در آسمان حضور داشت. این امر سبب شد که رصدگران نتوانند به راحتی شهابها را رصد کنند.