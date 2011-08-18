صادرات 4 میلیون دلاری تعاونی های مرزنشینان آذربایجان شرقی در سال 90

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق نجفی افزود: سهم سالانه صادرات تعاونی های مرزنشینان استان 12 میلیون دلار بوده که با صادرات بیش از چهار میلیونی امیدواریم این سهم تحقق یابد.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی در ادامه گفت : 122 هزار و 161 نفر از 13 تعاونی مرزنشین استان عضو هستند.

وی از اجرای طرح یکسان سازی و مکانیزه کردن تعاونی های مرزنشینان کشور معاونت خبر داد و تصریح کرد: تمامی کارت عضویت این تعاونی ها در سراسر کشور یکسان خواهد شد و اطلاعات اعضا این تعاونی ها نیز به صورت یک بانک اطلاعاتی در کشور گرد آوری می شود.

صادق نجفی گفت: حل مشکلات بیمه ای و تسهیلاتی تعاونی های مرزنشینان استان به منظور توسعه و رونق دهی اقتصادی به این تعاونی ها ایجاد فروشگاههای زنجیره ای بزرگ و عرضه محصولات این تعاونی ها را، از سایر قدامات توسط شورای ساماندهی مبادلات مرز استان است.