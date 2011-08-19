به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه اولیه اعلام شده از سوی قزاقها تیمهای چین، تونس، بلاروس، هند، یک تیم باشگاهی از روسیه و دو نماینده از قزاقستان در رقابتهای جام ریاست جمهوری شرکت میکنند.
شهر آلماتی میزبان مسابقات والیبال جام ریاست جمهوری قزاقستان است که از 31 مرداماه آغاز شده و تا 5 شهریورماه ادامه خواهد شد. هنوز برنامه مربوط به دیدارهای این مسابقات اعلام نشده است.
حضور در رقابتهای جام ریاست جمهوری قزاقستان، دومین سفر برون مرزی تیم تازه تشکیل شده "ب" والیبال ایران است که ناصر شهنازی هدایت آن را بر عهده دارد. این تیم ابتدا با سفر به قطر در تورنمنت بینالمللی این کشور شرکت کرد و به ترتیب به مصاف تیمهای مصر، اسلوونی و قطر رفت.
صابر نریماننژاد و محمد طاهر وادی (پاسور)، ولی نورمحمدی، ساسان دژآرا و حامد رضایی (سرعتی زن)، مجتبی شبان، صمد اکبری، حامد تاروردیزاده و حمید جعفری (دریافت کننده بلند زن)، منصور زادون و مجتبی جلالی (پشت خط زن) و حسین پویا (لیبرو) ترکیب تیم "ب" والیبال در رقابتهای جام ریاست جمهوری قزاقستان تشکیل میدهند.
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