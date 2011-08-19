به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه اولیه اعلام شده از سوی قزاق‎ها تیم‎های چین، تونس، بلاروس، هند، یک تیم باشگاهی از روسیه و دو نماینده از قزاقستان در رقابت‎های جام ریاست جمهوری شرکت می‎کنند.

شهر آلماتی میزبان مسابقات والیبال جام ریاست جمهوری قزاقستان است که از 31 مرداماه آغاز شده و تا 5 شهریورماه ادامه خواهد شد. هنوز برنامه مربوط به دیدارهای این مسابقات اعلام نشده است.

حضور در رقابت‎های جام ریاست جمهوری قزاقستان، دومین سفر برون مرزی تیم تازه تشکیل شده "ب" والیبال ایران است که ناصر شهنازی هدایت آن را بر عهده دارد. این تیم ابتدا با سفر به قطر در تورنمنت بین‏المللی این کشور شرکت کرد و به ترتیب به مصاف تیم‎های مصر، اسلوونی و قطر رفت.

صابر نریمان‏نژاد و محمد طاهر وادی (پاسور)، ولی نورمحمدی، ساسان دژآرا و حامد رضایی (سرعتی زن)، مجتبی شبان، صمد اکبری، حامد تاروردی‎زاده و حمید جعفری (دریافت کننده بلند زن)، منصور زادون و مجتبی جلالی (پشت خط زن) و حسین پویا (لیبرو) ترکیب تیم "ب" والیبال در رقابت‎های جام ریاست جمهوری قزاقستان تشکیل می‎دهند.