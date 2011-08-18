موجود عجیبی در منطقه باستانی تنگ ‌قیر ایلام کشف نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان میراث فرهنگی ایلام نسبت به بلوتوث جعلی مبنی بر وجود آدم کوتوله در منطقه باستانی تنگ قیر واکنش نشان دادند.

محمد نواللهی افزود: بلوتوث کشف انسان‌های کوتوله در منطقه تنگ‌قیر شهرستان شیروان‌چرداول جعلی است.



وی اظهار داشت: اظهارات برخی از کارشناسان مبنی بر احتمال زیستن موجودات عجیب‌الخلقه در این منطقه و عدم تکذیب آن،‌ موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود، این در حالی است که با توجه به بررسی و اسناد موجود تاکنون هیچ موجود خارق‌العاده‌ای در منطقه باستانی تنگ‌قیر ایلام کشف نشده است.



این مسئول با اشاره به اینکه در برخی از مصاحبه‌ها اعلام شده است که چند قاچاقچی به قصد حفاری غیرمجاز و یافتن گنج در این محدوده مشغول حفاری غیرمجاز بودند که به این موجودات عجیب‌الخلقه رسیدند، تاکید کرد: چگونه ممکن است که انسانهای کوتوله در عملیات حفاری کشف شوند.



وی از مسئولان امر خواستار برخورد جدی با سازندگان این سخنان بیهوده و جعلی شد و گفت: چند سال پیش فیلمی از طریق موبایل در بین مردم استان ایلام پخش شد مبنی بر اینکه جسدی متعلق به یکی از پادشاهان هخامنشی در شهرستان دره‌شهر کشف شده که در پی این شایعه مسئولان با بررسی‌های لازم و دقیق به این نتیجه رسیدند که این فقط یک بلوتوث جعلی بوده و جسدی در کار نیست.



گفتی است در چند روز گذشته بلوتوثی به وسیله تلفن همراه در بین مردم ایلام رد و بدل شده که در آنها فیلم آدم کوتوله به تصویر کشیده شده است. بر اساس روایت‌های جاری هفته گذشته که همچنان بین مردم ایلام دهان به دهان نقل می‌شود: حین عملیات راهسازی در محور ایلام - حمیل به کرمانشاه و در منطقه‌ای به نام تنگه قیر دو آدم کوتوله پیدا شده که یکی از آنها فرار کرده و دیگری اکنون نزد کارگران شرکت راهسازی این محور است.



بنا بر فیلم و تصاویر این بلوتوث، این آدم کوتوله‌ها با ظاهر و بدنی سراسر مودار حدود 30 سانتی‌متر قد دارند و بر بازوی سمت راست یکی از آنان انگشتر یک انسان عادی قرار دارد که گویای اندازه بازوی وی برابر با انگشت فردی معمولی است.