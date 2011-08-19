به گزارش خبرنگار مهر، مطالب این کتاب تحلیلی از جریان تکامل طبیعی و اجتماعی انسان در روی زمین است که در چهار گفتار تدوین شده است.

مولف در گفتار اول و دوم جریان آفرینش و تکامل طبیعی جانوران و انسان را مورد بحث و تحلیل قرار داده و در گفتارهای سوم و چهارم نیز جریان تکامل اجتماعی انسان را مدنظر داشته است.

یوسف فضایی در این کتاب سعی کرده است به دور از تعصب‌های مثبت و منفی و طرفداری یا رد عقیده‌ای به بحث و تحقیق بپردازد و هدف خود را بیان واقعیت‌های علمی و نقل نظریات صاحب‌نظران دانسته است.

فهرست برخی از مطالب کتاب شامل: مکتب کاهنان و ارباب کلیسا، مکتب فلاسفه و دانشمندان، آغاز آفرینش جهان، پیدایش زمین و مراحل تکامل آن، آخرین نظریات دانشمندان، اساس هیئت بطلمیوس، دوران‌های چهارگانه زمین‌شناسی، پیدایش مایه حیات در زمین و تکامل جانداران، اشاره به نظریه‌های ثبوت انواع و تغییر انواع، عقاید لامارک و داروین، تکامل از راه جهش – موتاسیون است.

در بخش دیگر کتاب چگونگی خلقت زمین و جانداران در روایات کتاب‌های مقدس، پیدایش و تکامل انسان، جد و منشأ مشترک انسان و میمون‌های آدم نما، مراحل تکامل اجتماعی انسان در دوره‌های پیش از تاریخ، چگونگی پیدایش زبان و خط و تقسیمات تاریخی، منشأ پیدایش و تکامل علم حساب و ستاره‌شناسی، منشأ پیدایش علم پزشکی و مراحل تکامل آن، آغاز شهرنشینی و پیدایش تمدن‌های نخستین در سرزمین‌های مختلف، ورود آریاییان به ایران، تأسیس دولت و پادشاهان سلسله ماد، شخصیت بی‌نظیر کورش بزرگ هخامنشی و ... به بحث گذاشته شده است.

این کتاب در قطع وزیری، 408 صفحه و به قیمت 9800 تومان توسط انتشارات آشیانه کتاب منتشر شده است.