شناسایی 1800 مداح در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست با اعضای انجمن مداحان مازندران، نقش این قشر از جامعه را در ترویج شعائر دینی مهم دانست و گفت: مداحان هنرمندانی هستند که هنر آنان تبلیغ دین و بیداری روح جامعه است.
وی وجود کانون مداحان استان را فرصتی مناسب در جهت رشد وبالندگی مجالس و هیئتهای مذهبی دانست و تصریح کرد: انسانها به صورت فطری دین گرا هستند و دنباله روی آنها به سمت حق و حقیقت به دلیل رسیدن به کمال است.
طاهایی با اشاره به فعالیت بیش ازهزار و 800 مداح زن ومرد دراستان گفت: باید از این ظرفیت برای ترویج فرهنگ اسلامی در بین دختران و پسران جوان استفاده کرد.
استاندار مازندران، ولی فقیه را محور همه امور در کشور دانست و گفت: مداحان به دلیل حضور آنان در بین مردم و اثرگذاری سخن آنها، می توانند در رفع دغدغه رهبری در خصوص ترویج فرهنگ کتاب خوانی نقش بایسته ای داشته باشند.
وی اثربخشی دین از سوی مداحان و مبلغان در رفع بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه را موثر دانست و افزود: مداح در ایران اسلامی باید مروج وحدت، همدلی، هم افزایی در جامعه باشد.
استاندار مازندران در ارتباط با بحث بیمه مداحان گفت: برای تحت پوشش قراردادن مداحان و برخورداری آنان از مزایای بیمه باید اقداماتی به صورت متمرکز انجام شود.
ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران با تاکید بر استفاده از ظرفیت مداحان برای ترویج فرهنگ اسلامی، از شناسایی یک هزار و 800 مداح زن و مرد در استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست با اعضای انجمن مداحان مازندران، نقش این قشر از جامعه را در ترویج شعائر دینی مهم دانست و گفت: مداحان هنرمندانی هستند که هنر آنان تبلیغ دین و بیداری روح جامعه است.
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