منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیش بینی وضعیت هوا درالبرز اظهار داشت: بر اساس اطلاعات جمع آوری شده در حال حاضر هوای استان صاف گاهی نیمه ابری همراه با وزش باد پیش بینی می شود.

سرپرست هواشناسی البرز افزود: برای روزهای جمعه و شنبه 28 و 29 مرداد نیز پیش بینی هوایی صاف تاقسمتی ابری همراه با وزش باد می شود.

وی در ادامه بیان داشت: در این سه روز شاهد کاهش یک درجه ای دما در شهرستانهای استان خواهیم بود.

رحمانیان بیشترین و کمترین دمای هوای کرج در روزهای جمعه و شنبه 24 و 37 درجه سانتی گراد پیش بینی کرد.