شمشیر آخته ایران در برخورد با ضدانقلاب/ تابستان فصل عملیاتی پژاک است

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این نشست سردار"مسجدی" کارشناس مسائل استراتژیک که اخیرا از مناطق مرزی دیدار داشته است به ارائه مقدمه ای از کردستان عراق و روابط ایران با این منطقه پرداخت.

وی تاکید کرد: رابطه ایران و اکراد عراق از دیرباز وجود داشته، اما با آغاز جنگ تحمیلی و ایجاد هدف مشترک سقوط صدام، این روابط نزدیکتر شد. البته ایران با دیگر جریانهای عراقی نیز در این مسئله همراهی می کرد که مجلس اعلا، حزب الدعوه و سپاه بدر از جمله آنها بودند. در واقع در دوران جنگ و پس از آن روابط ایران و اکراد عراق قویتر شده، توسعه پیدا کرده و تا امروز نیز ادامه دارد.

وی افزود: در واقع به علت ماهیت رهنمودهای انقلاب اسلامی و جنگ علیه صدام، ایران به محلی برای حضور مخالفان عراقی تبدیل شد.

سردار مسجدی خاطر نشان کرد: نکته مهم این است که روابط ایران با شخصیتهای سیاسی، اقشار مردمی و جامعه کردستان عراق خوب دنبال می شود. این روابط تاریخی دیرینه داشته که بر مبنای اهداف مشترک شکل گرفته است. البته در این صحنه یک مزاحم به وجود آمد که سبب ضربه زدن به روابط شده است. جریانهای کرد ضد انقلاب که در مناطق مرزی رفت و آمد دارند، این مناطق را به جایگاهی برای ایجاد ناامنی تیدیل کرده اند. این افراد عموما در نقاط صفر مرزی مستقر شده و به انجام عملیات تروریستی می پردازند.

وی اظهار داشت : در اینجا دو مبحث، نخست روابط با دولت اقلیم کردستان است که خوب و مناسب دنبال می شود و بحث دوم جریانهای ضدانقلاب این مناطق است که شمشیر ایران در برخورد با آنها آخته و برنده است. البته وقتی ما به عملیات علیه آنها دست می زنیم و مجبور به تعقیب آنها تا خاک عراق می شویم نارضایتی هایی در روابط دوجانبه ایجاد می شود.

این کارشناس تاکید کرد: امروز پ. ک. ک و پژاک به یک معضل تبدیل شده و سیاست جمهوری اسلامی نیز در برخورد شدید با آنهاست. البته در زمینه پیگیری اقدامات این گروهکهای تروریستی و قاچاق و دیگرمسائل مرزی، کمیته ای مشترک با عراق تشکیل داده ایم که وظیفه پیگیری دارد.

مسجدی تاکید کرد: به مقامات کرد متذکر شده ایم جلوی فعالیت گروهکهای تروریستی را گرفته و مانع ورود آنها به ایران شوند. البته شاید نتوانند این مسائل را کنترل کنند که در اینجا ایران با قدرت وارد عمل می شود.

وی افزود: فصل تابستان فصل عملیاتی گروهکهای ضدانقلاب از جمله پژاک است و در این فصل سپاه تصمیم گرفت از چندماه پیش عملیاتی قاطع علیه پ. ک. ک و پژاک انجام دهد تا آنها به شدت سرکوب شده و امنیت کامل در مناطق مرزی برقرار شود. البته تا به امروز این درگیریها ادامه داشته و روند کار تا جایی که ضدانقلاب مناطق را تخلیه و فرار کند یا اینکه تسلیم شوند ادامه می یابد. البته پژاک در این عملیاتها تلفات زیادی داشته و اسیر هم داده اند. بر این اساس، آنان حداقل 100 کشته داشته اند و در بیمارستانهای کردستان عراق نیز مجروحان آنها بستری هستند.