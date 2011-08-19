به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مشکلات اصلی عملهای جراحی کم تهاجمی این است که جراحان اغلب نمی توانند ساختار بیولوژیکی منطقه ای را که عمل می کنند حس کنند و عمل را تنها برپایه آنچه که بر روی مانیتور می بینند انجام می دهند.

اکنون تیمی از دانشجویان مهندسی دانشگاه لیدز یک سیستم بازخوردی لامسه ای به نام Palpatronix را توسعه داده اند که می تواند در عملهای جراحی برداشتن غدد سرطانی کمک کند. در حقیقت این سیستم به جراحان کمک می کند که پیش از برداشتن بافت سرطانی، آن را حس (لمس) کنند. این سیستم می تواند به درک بهتر خوش خیم و یا بدخیم بودن تومورها و دقت بیشتر در عمل کمک کند.

این دانشجویان برای دستیابی به این نتایج یک محیط رایانه ای را برای جراحی مجازی و یک دستگاه دستی را ساختند. این دستگاه برپایه اینکه ابزار جراحی درحال لمس چه چیزی است به دست جراح فشار وارد می کند.

این تیم، سیستمی را برای شبیه سازی یک عمل جراحی کم تهاجمی در کبد توسعه دادند و سپس با استفاده از یک حسگر قوی که از یک قطعه سیلیکونی نرم ساخته شده بود نشان دادند که جراحان می توانند در طول روند جراحی کم تهاجمی از طریق این دستگاه بافت کبد را احساس کنند.

براساس گزارش وایرد نیوز، در آزمایش این سیستم، این دانشجویان یک کاسه ساچمه را درون یک کبد مجازی قرار دادند و کنترل کردند که آیا کاربران این سیستم می توانند این ساچمه ها را پیدا کنند یا خیر.

این دانشجویان در این خصوص توضیح دادند: "دستگاههای لامسه ای که به کاربران یک بازخورد حسی بدهند در جراحی بسیار کاربرد دارند اما هیچ یک از آنها کاملاً حس واقعی را که دست احساس می کند ندارند. با این سیستم جدید، استفاده کنندگان می توانند در سراسر عمل جراجی با بافت داخلی تعامل کنند."