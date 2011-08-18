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۲۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۴۲

هیبتیان:

182 مرغداری در چهار محال و بختیاری وجود دارد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری از فعالیت 182 مرغداری در این استان خبر داد.

بروز هیبتیان درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 182 مرغداری در سطح استان فعال هستند، اظهار داشت: از این تعداد مرغداری 175 مرغداری در تولید مرغ گوشتی، دو مرغداری در بخش مرغ تخم گذار، دو واحد مرغ مادر تخم گذار گوشتی، پنج واحد بوقلمون و دو واحد شتر مرغ در استان وجود دارد.

وی بیان داشت: در واحد مرغ گوشتی 21 هزار تن مرغ گوشتی در استان تولید می شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه در بخش مرغ تخم گذار پنج مرغداری در گذشته فعال بودن اما به دلیل کمبود نقدینگی و به صرفه نبودن تولید در این بخش در حال حاضر دو واحد فعال هستند، اذعان داشت: تولید تخم مرغ دراستان سه هزار تن است که نسبت به برنامه تعیین شده عقب هستیم.
 
 

کد مطلب 1386915

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