182 مرغداری در چهار محال و بختیاری وجود دارد

بروز هیبتیان درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 182 مرغداری در سطح استان فعال هستند، اظهار داشت: از این تعداد مرغداری 175 مرغداری در تولید مرغ گوشتی، دو مرغداری در بخش مرغ تخم گذار، دو واحد مرغ مادر تخم گذار گوشتی، پنج واحد بوقلمون و دو واحد شتر مرغ در استان وجود دارد.

وی بیان داشت: در واحد مرغ گوشتی 21 هزار تن مرغ گوشتی در استان تولید می شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه در بخش مرغ تخم گذار پنج مرغداری در گذشته فعال بودن اما به دلیل کمبود نقدینگی و به صرفه نبودن تولید در این بخش در حال حاضر دو واحد فعال هستند، اذعان داشت: تولید تخم مرغ دراستان سه هزار تن است که نسبت به برنامه تعیین شده عقب هستیم.



