80 طرح بینات در تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام میکاییل اسکندری پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه های دارالقرآن اظهار داشت: این برنامه ها شامل برگزاری 80 مورد طرح بینات که ترجمه و تفسیر سوره مبارکه ابراهیم بوده، است.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان افزود: برگزاری محفل انس با قرآن با حضور استاد مصری استاد عکاشیه در 16 رمضان در محل مسجد مهدیه تبریز، برگزاری 22 محفل انس با قرآن با حضور قاریان و حافظان ممتاز استانی در شهرستان های تابعه، برگزاری چهار طرح قرآن در رمضان به صورت گسترده با حضور قاریان و حافظان ممتاز از جمله این برنامه هاست.

اسکندری در ادامه تشریح برنامه های دارالقرآن اظهار داشت: از دیگر برنامه ها برگزاری 120 جلسه جزءخوانی توسط موسسات و خانه های قرآنی در سطح استان توسط قرآن آموزان ، اعزام داور به مسابقات قرائت قرآن کریم ، اعزام گروه های تواشیح به مراسم و محافل قرآنی در سطح استان است.

مسئول دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی اسلامی استان برگزاری 250 کلاس آموزش روخوانی، روانخوانی، ترتیل خوانی و صوت و لحن و تجوید توسط موسسات قرآنی و خانه های قرآن را از دیگر فعالیت های دارالقرآن برشمرد.

اسکندری ادامه داد: برگزاری هشت مسابقه قرائت ، حفظ ، مفاهیم و اذان ، برگزاری هشت دوره تفسیر نسیم حیات (جزء18) ، اعزام قاری قرآن و حافظ به محافل قرآنی، برگزاری مسابقه تفسیر سوره یس در شهرستان مرندبا شرکت 200 نفر توزیع هزار و 500 جلد قرآن در سطح استان و توزیع رحل قرآن برای طرح قرآن در رمضان از دیگر برنامه هایی است که تا پایان ماه مبارک رمضان اجرا می شود.