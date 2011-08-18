45 درصد فوتی های تصادفات گلستان مربوط به موتورسواران است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود میرفیضی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در این زمینه نیاز به اطلاع رسانی ، فرهنگ سازی و بعد اعمال قانون است.

وی در ادامه افزود: مردم در سطح جامعه در حضور ماموران، قانون را رعایت می کنند اما مردم باید تحت هر شرایطی قانون را رعایت کنند.

وی اضافه کرد: امروز پلیس در حوزه جرایم جنایی از نظر کشف وضعیت مطلوبی دارد و ما جزء استان های هستیم که در حوزه جرایم اثرگذار کاهش داریم.

فرماندهی نیروی انتظامی گلستان گفت: برخورد با جرایم خشن، انضباط بخشی در سطح استان و راهنمایی رانندگی وجرایم مواد مخدراز اولویت کار نیروی انتظامی گلستان است.

سرهنگ میرفیضی افزود:از اهداف ما در سال جاری این است که سطح تماس پلیس را با مردم کم کنیم.

وی با اشاره به اینکه طی پنج ماه سال جاری در آیتم قتل نسبت به گذشته کاهش داشتیم افزود:گلستان صبغه و پیشینه فرهنگی بالایی دارد و این پیشینه و فرهنگ در بالا بردن سطح امنیت استان موثر است.

وی اشاره داشت: در گلستان با توجه به شرایط خاص طبیعی وفرهنگ های مختلف یکسری ناهنجاریهایی وجود دارد که باید با همکاری در حوزه های انتظامی ،سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی همسو مسائل رابه پیش ببریم.