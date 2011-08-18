اعلام اسامی برندگان مسابقات قرآن در مالزی/ دریافت جوایز در عید فطر

به گزارش خبرنگار مهر، دراین دوره از مسابقات علاوه بر بخش های غیرحضوری این جشنواره، 63 تن از قاریان وحافظان در رشته های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و حفظ قرآن کریم با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان مسابقات قرائت تحقیق قرآن کریم و در بخش برادران مهدی شعبان نیا ، سید محمد حسین رسولی و میثم رحمانی و در بخش خواهران فاطمه شریعتمداری طهرانی، فاطمه لطفی گودرزی و محبوبه فریدون به مقام اول تا سوم دست یافتند.

همچنین در بخش قرائت ترتیل قرآن کریم و در بخش برادران سید مجتبی موسوی، پرویز باقری و حسین حکیم پور و در بخش خواهران فاطمه شریعتمداری طهرانی، محبوبه فریدون و فاطمه لطفی گودرزی (به طور مشترک) و سعیده خادمی راد و نادیا محمودی خطیر (به طور مشترک) جایگاههای نخست تا سوم این بخش را به خود اختصاص دادند.

در قسمت حفظ قرآن کریم نیز در بخش برادران مهدی شعبان نیا، سید مجتبی موسوی و علی ذهب صنیعی و در بخش خواهران معصومه یحیی زاده، نادیا محمودی خطیر و زهره حق شناس (به طور مشترک) و مریم عسگری و سکینه نصیری (به طور مشترک) به عنوان نفرات اول تا سوم این بخش معرفی شدند.

همچنین فاطمه شریعتمداری طهرانی در بخش حفظ اکمل و نگار طاقدار در بخش حفظ سوره واقعه به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

این جشنواره در بخش اصلی علاوه بر رشته های قرائت ، ترتیل و حفظ، در رشته های راه اندازی وبلاگ، خاطره نویسی و تهیه کلیپ تصویری با موضوع قرآنی و در بخش فرعی شامل مسابقات حضوری کتبی و حضوری و کارگاه تصحیح قرائت نماز برگزار می شود.

نفرات برتر در بخش های مختلف جشنواره قرآنی دانشجویان ایرانی مقیم مالزی در مراسم عید سعید فطر معرفی و مفتخر به دریافت جایزه می شوند.