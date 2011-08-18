«سگ یک میلیون شپشی» ویرایش شد

به گزارش خبرنگار مهر، «سگ یک میلیون شپشی» نام مجموعه داستانی از نویسندگان مطرح جهان است که ویرایش جدید آن را به تازگی نشر افراز به بازار کتاب عرضه کرده است.

این کتاب شامل تعدادی داستان کوتاه به قلم نویسندگان مختلف جهان است که فرشته مولوی آنها را انتخاب و ترجمه کرده است.

در این کتاب داستان‌های لاگراند برتش از اونوره دو بالزاک، پیروزی لولو نوشته ماتیلده سرائو، کسوف از سلما لاگرلوف، تحول نوشته آنتوان چخوف، خانه شبح‌زده اثری از ویرجینیا ولف، رفتار چشمگیر استاد چاد از گیلبرت کیت چسترتن، باد می‌وزد نوشته کاترین منسفلد، ارغوان شکوفا اثری از کاترین آن پورتر، ‌XXII نوشته ناتالی ساروت، جایگزینی داستانی به قلم آلن روب-گری‌یه آورده شده است.

همچنین داستان‌های بمان زرافه از ولفگانگ بورشرت، نظم حشرات نوشته ویلیام گاس، مکاشفه از فلانری اوکانر، خیالاتی از فرانک اوکانر، مدرسه نوشته بیل ناتن و سگ یک میلیون شپشی از استیوارت بخشی دیگر از داستان‌های این مجوعه را تشکیل می‌دهند.

این کتاب 224 صفحه‌ای در شمارگان هزار و صد نسخه به قیمت 4 هزار و هشتصد تومان منتشر شده است.