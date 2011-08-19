خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: علی شجاعی صائین مدیرعامل موسسه «خانه کتاب» نزد خبرنگارانی که کار پوشش رسانه‌ای برنامه‌های حوزه معاونت فرهنگی وزارت ارشاد را بر عهده دارند، جزو مدیران بسیار کم‌حرف این مجموعه است و در نشست‌های مرتبط با موسسه متبوعش، یا حرف نمی‌زند یا غالباً به یک خوشامدگویی ساده به حاضران اکتفا می‌کند.

اما 14 تیر امسال و در برنامه‌ای که به مناسبت روز قلم و به میزبانی «خانه کتاب» برگزار شده بود، علی شجاعی صائین در پایان همان چند جمله کوتاهی که برای خوشامدگویی به حاضران ایراد کرد، پیشنهادی را - شاید ناخواسته - مطرح کرد که این سخن همچنان نقل محافل ادبی است و تبعاتش دامن معاونت فرهنگی وزارت ارشاد را هم رها نمی‌کند.

مدیرعامل موسسه خانه کتاب در آن مراسم پیشنهاد داد منشوری برای اخلاق نویسندگی تدوین شود.

البته در همان مراسم یکی دو نفر دیگر از سخنرانان هم در اهمیت تدوین سند و منشوری در این زمینه (اخلاق نویسندگی) سخن گفتند و از جمله محمد اسفندیاری که پیشتر «سوگندنامه نویسندگان مسلمان» را در قالب کتابی عرضه کرده بود، پیشنهاد داد که طرحش عام‌تر شود و شمول آن نویسندگان غیرمسلمان را هم دربرگیرد.

این پیشنهاد که از جانب یک مدیر اجرایی حوزه کتاب مطرح شده بود، بلافاصله در رسانه‌ها بازتاب یافت و واکنش‌های زیادی را نیز در میان نویسندگان به دنبال داشت که طیف آن در یک جمله از «سیاهِ سیاه» تا «سفیدِ سفید» را شامل می‌شد؛

برخی این طرح را یادآور منشور کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال می‌دانند، برخی دیگر آن را به شدت تفسیربردار و نفاق‌انگیز. برخی با اشاره به وضعیت ممیزی معتقد بودند در چنین شرایطی نویسندگان خود به خود منشوری هستند؛ لذا طرح منشور اخلاق نویسندگی، موضوعی انحرافی است. برخی قائل به نسبت میان «منشور» و «اخلاق» نبودند و لذا این کارکرد منشور اخلاق نویسندگی را که گفته می‌شود رابطه میان مولف و ناشر با وجود آن اصلاح خواهد شد، قبول نداشتند. برخی اساساً مخالف ورود دولت به مسائل صنفی نویسندگان و معتقد بودند که دولت اگر هم بخواهد منشوری در این خصوص تدوین کند، موفق نخواهد شد.

برخی هم از مغفول ماندن چنین طرحی طی سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته سخن می‌گفتند و معتقد بودند منشور اخلاق نویسندگی می‌تواند از پراکندگی نویسندگان جلوگیری کند و آنها را زیر یک چارچوب مدون و واحد گردآورد. برخی تدوین آن را صرفاً برای مسائل مربوط به چاپ و نشر کتاب و نه نظارت بر محتوای آثار مکتوب، ضروری می‌دانستند. برخی با ابراز نگرانی نسبت به ضمانت اجرایی چنین منشوری معتقد بودند در شرایطی که هنوز قوانین موجود در این باره و مقررات مربوط به فعالیت نویسندگان اجرا نمی‌شود، آیا امیدی به چنین منشوری هست؟

چند روز پس از طرح این پیشنهاد از جانب مدیرعامل «خانه کتاب»، این موسسه اعلام کرد به زودی سلسله نشست‌هایی را با موضوع «منشور اخلاق نویسندگی» در سرای اهل قلم برگزار خواهد شد. در همین حال و به موازات این اعلام، بحث درباره «منشور اخلاق نویسندگی» البته با آب و تابی کمتر از روزهای نخست طرح آن، در محافل ادبی و رسانه‌ای کشور ادامه داشت.

اما امروز که کمی بیش از یک ماه از مطرح شدن این پیشنهاد می‌گذرد، این بحث نیز همانند برخی دیگر از طرح‌های حوزه فرهنگ در سال‌های اخیر، گرفتار یک روند فرسایشی شده است؛ مصداق این مدعا صندلی‌های خالی سرای اهل قلم هنگام برگزاری نشست‌های «منشور اخلاق نویسندگی» است؛ جلساتی دونفره با 4 و نهایتاً 5 مخاطب (کمتر از انگشتان یک دست) که البته برگزارکنندگان از آن با عنوان میزگرد یاد می‌کنند!

در پنجمین نشست «منشور اخلاق نویسندگی» این بار یکی از سخنرانان (جواد جزینی) به جمع غایبان نشست پیوست!

این موضوع تقریباً در هر 5 نشست اخیر سرای اهل قلم تکرار شده و جالب‌ترین مورد آن روز چهارشنبه همین هفته رخ داد که این بار یکی از دو سخنران (جواد جزینی) هم غایب بود و جمعیت حاضر در سالن (با احتساب دو خبرنگار و یک عکاس) و مجری جلسه به 8 نفر رسید!

به نظر می‌رسد طرح «منشور اخلاق نویسندگی» نیز همانند برخی دیگر از طرح‌های مشابه که از جانب برخی مسئولان مطرح شده بودند، مخاطب اصلی خود را در سرای اهل قلم موسسه «خانه کتاب» یافته است؛ صندلی‌های خالی!