پنج واحد صنفی لرستان به دلیل احتکار کالا مجرم شناخته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله بیرانوند در این رابطه اظهار داشت: در این راستا دو فروشگاه بزرگ به دلیل احتکار یک هزار و 140 کیلوگرم برنج، دو هزار و 500 کیلوگرم قند و 200 کیلوگرم خرما متخلف معرفی شده اند.

وی ارزش تخلفاتی این واحدها را 223 میلیون و 942 هزار ریال عنوان کرد و افزود: همچنین دو واحد عرضه آهن به علت اعلام نکردن موجودی خود شامل 139 شاخه آهن به ارزش 219 میلیون و 220 هزار ریال متخلف و پرونده این واحد نیز به تعزیرات حکومتی استان ارجاع داده شده است.

رئیس سازمان بازرگانی لرستان همچنین از شناسایی یک فروشگاه لاستیک به ارزش تخلفاتی سه میلیون و 724 هزار ریال به دلیل اعلام نکردن موجودی انبار خود خبر داد و تصریح کرد: صاحبان این واحدهای متخلف به منظور صدور حکم به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

بیرانوند افزود: هیچ واحدهای صنفی، تولیدی، توزیعی و خدماتی حق افزایش خودسرانه قیمت کالا را نداشته و نرخ جدید کالا باید براساس اعلام سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان تعیین و به واحدها ابلاغ شود و در غیر این صورت با مشاهده هرگونه تخلف، با این واحدها برخورد قانونی به عمل می آید.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را با شماره تلفن 124 ستاد خبری سازمان بازرگانی لرستان در میان گذارند.