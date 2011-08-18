سیدمرتضی هاشمی زاده در حاشیه دیدار تیمش با سایپا البرز در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال که در ورزشگاه یادگار امام قم به برتری سه بر صفر به سود صبای قم انجامید، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیروزی مقتدرانه برابر تیم فوتبال سایپا البرز برای ما انگیزه و عامل خوبی خواهد بود که بتوانیم با انگیزه بیشتری در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور برابر حریفان به میدان برویم.



وی بیان داشت: تک‌تک نفرات ما در دیدار برابر تیم فوتبال سایپا البرز بازی بسیار خوبی را از خود به نمایش گذاشتند و چون در کارهای گروهی عملکرد موفقی داشتیم و هدفمان کسب سه امتیاز بود، توانستیم حریف قدر خود را با سه گل از پیش رو برداریم.



هافبک تیم فوتبال صبای قم افزود: در دیدار برابر سایپا البرز از اشتباهات خط دفاعی آنها به خوبی بهره بردیم و در نهایت به پیروزی و سه امتیاز مسابقه دست یافتیم تا با کسب روحیه و انگیزه بیشتر، از این هفته به بعد با شرایطی بهتر برابر حریفان صف آرایی کنیم.



وی افزود: یکی از دلایل پیروزی تیم فوتبال صبای قم در دیدار برابر تیم فوتبال سایپا البرزهماهنگی خوبی بود که در خطوط سه گانه تیم ما وجود داشت و در مجموع تلاش و پشتکار تک‌تک بازیکنان تیم بد که موجب موفقیت در کسب سه امتیاز ارزشمند این دیدار شد.



هاشمی زاده در ادامه با اشاره به دیدار هفته پنجم صبای قم برابر تیم فوتبال شاهین بوشهر بیان کرد: این مسابقه از دیدار برابر سایپا البرز سخت‌تر خواهد بود زیرا باید در خانه حریف بازی کنیم و برای اثبات شایستگیهای خود تلاش کنیم.



وی تصریح کرد: سایپا البرز تیمی نبود که به راحتی بتوانیم از بازی در مقابل آنها از سه امتیاز حرف بزنیم زیرا صرف نظر از نتایج گذشته آنها، این تیم صبای قم بود که همانند تیم‌های بزرگ بازی کرد تا به نتیجه لازم دست یافت.



هافبک تیم فوتبال صبای قم ابراز داشت: نه تنها سایپا البرز بلکه در سایر بازی‌های لیگ برتر فوتبال امسال تمام حریفان را، حریفی قدر خواهیم دانست و با تکیه بر تمام توان خود به میدان می‌رویم تا صبا در لیگ یازدهم عملکردی بهتر از لیگ دهم به ثبت برساند.



وی تاکید کرد: تغییرات زیادی در تیم به وجود آمده و جابه‌جایی‌های زیادی نیز صورت گرفته اما این امری طبیعی است و با بازیکنان بسیار خوبی که در تیم هستند، می‌توانیم تیمی قوی‌تر از فصل گذشته بسازیم، تیمی که حتی غیبت شش مهره اصلی آن با توجه به آمادگی سایر بازیکنان هرگز به چشم نیامد.

تیم فوتبال صبای قم با کسب برتری قاطع سه بر صفر مقابل تیم فوتبال سایپا البرز با کسب 10 امتیاز باز هم بالاتر از تیم فوتبال استقلال تهران در صدر جدول رده بندی ایستاد.