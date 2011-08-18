انفجارهای متعدد بئرالسبع در جنوب فلسطین اشغالی را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره از وقوع انفجار در منطقه بئرالسبع در جنوب فلسطین اشغالی خبر داد، العربیه هم گزارش داد چندین انفجار بئرسبع در جنوب فلسطین اشغالی را لرزاند.



این شبکه به جزئیات بیشتری درباره این خبر اشاره نکرده اند، این در حالی است که پیش از این حادثه، شش نظامی صهیونیست در جریان حمله افراد مسلح به خودروهای حامل آنها در نزدیکی مرز مصر به هلاکت رسیده بودند.