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۲۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۱۴

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انفجارهای متعدد بئرالسبع در جنوب فلسطین اشغالی را لرزاند

انفجارهای متعدد بئرالسبع در جنوب فلسطین اشغالی را لرزاند

شبکه های عربی لحظاتی پیش از وقوع چندین انفجار در شهر بئرالسبع در جنوب فلسطین اشغالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره از وقوع انفجار در منطقه بئرالسبع در جنوب فلسطین اشغالی خبر داد، العربیه هم گزارش داد چندین انفجار بئرسبع در جنوب فلسطین اشغالی را لرزاند.

این شبکه به جزئیات بیشتری درباره این خبر اشاره نکرده اند، این در حالی است که پیش از این حادثه، شش نظامی صهیونیست در جریان حمله افراد مسلح به خودروهای حامل آنها در نزدیکی مرز مصر به هلاکت رسیده بودند.

کد مطلب 1386998

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