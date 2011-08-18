تظاهرات امشب مردم بحرین/ ماهیت شکنجه گران افشا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های عرب زبان اعلام کردند مردم بحرین همزمان با سالگرد استقلال این کشور ، پنجشنبه شب علیه حاکمان آل خلیفه دست به تظاهرات و راهپیمایی خواهند زد.



جنبش انقلاب 14 فوریه بحرین در بیانیه ای درباره تحصن امشب با عنوان "حق تعیین سرنوشت 8" در روستای کرانة اعلام کرد: تحصن امروز به مناسبت چهلمین سالگرد استقلال بحرین "یادبود استقلال" نام دارد و امروز مصادف با 18 اوت برگزار می شود.



اتفاقات سیاسی مهمی در این زمان رخ داد که رژیم دیکتاتوری آل خلیفه می خواهد این اتفاقات را از مردم پنهان نگه دارد رژیمی که ابزاری استعماری و غصب کننده قدرت در بحرین باید شمرده شود.



جنبش انقلاب 14 فوریه از مردم خواست حق تعیین سرنوشت 8 را باشکوه تر از حق تعیین سرنوشت 7 در منطقه السنابس ، برگزار کنند . حاضران در حق تعیین سرنوشت 7 از همه روستاها و شهرهای بحرین آمده بودند .



جنبش انقلاب 14 فوریه اعلام کرد : تحصن ساعت 10 شب آغاز خواهد شد .

تاکید بر تشکیل مجلس با اختیارات کامل در بحرین



از سوی دیگر جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین بر ضرورت تشکیل مجلسی با اختیارات کامل در این کشور تاکید کرد.



"شیخ علی سلمان" دبیرکل جمعیت وفاق ملی اسلامی همچنین اصلاح حوزه های انتخاباتی بر اساس سیستم حق رای برای همه شهروندان و اصلاح دستگاه قضایی کشور را خواستار شد.



وی سپس با تاکید بر اینکه تصمیم برای تحریم انتخابات به صورت سازمانی اتخاذ شده است، خاطر نشان کرد: مطالبات اصلاح طلبانه ما ثابت و تغییر ناپذیر است.



شیخ سلمان سپس در واکنش به برخی ادعاها مبنی بر اینکه شیخ عیسی امام جمعه معروف بحرینی عامل اصلی تحریم انتخابات است، گفت : تحولات در بحرین به گونه ای پیش رفت که تحریم انتخابات به مسئله ای بدیهی تبدیل شده است با این حال، تصمیم برای تحریم انتخابات در شورای جمعیت وفاق ملی اسلامی مطرح و به سفارش دبیرخانه جمعیت اتخاذ شد.



وی افزود: تصمیم برای تحریم انتخابات توسط فراکسیونهای پارلمانی و شهرداری بررسی شده است و دبیرخانه جمعیت وفاق ملی اسلامی به اتفاق آرا تصمیم به تحریم انتخابات میاندوره ای گرفت.



تحریم انتخابات، گزینه مردم بحرین



از سوی دیگر فاضل عباس دبیرکل جمعیت "تجمع ملی" بحرین در گفتگو با العالم اعلام کرد مردم و گروههای سیاسی این کشور بر لزوم تحریم انتخابات میان دوره ای آینده پارلمان این کشور تاکید دارند.



وی گفت ما بازگشت به دوره پیش از 14 فوریه گذشته را نمی پذیریم و همزمان با شرکت در انتخابات میان دوره ای پارلمان نمایشی مخالفیم ؛ زیرا چنین پارلمانی توان بازخواست دولت را ندارد و نقش خود را ایفا نمی کند.



وی خاطرنشان کرد: انتخابات میان دوره ای پارلمان در حالی برگزار خواهد شد که خون گروهی از مردم بحرین ریخته شده و شمار زیادی از آنها در زندانها به سر می برند و تعداد از شهروندان از کار برکنار شده و نقض حقوق بشر ادامه دارد.



فاضل عباس گفت: اقدامات رژیم بحرین نشان می دهد که همچنان رویکرد امنیتی را در دستور کار خود دارد و تلاش می کند تا مردم را تسلیم کند.



وی تاکید کرد: هر کسی که در این انتخابات شرکت کنند؛ به خون شهداء خیانت کرده و پایگاه اجتماعی خود را از دست خواهد داد ؛ زیرا مردم بحرین مشارکت در این انتخابات را رد می کنند.

مشارکت برخی اعضای آل خلیفه در شکنجه زندانیان سیاسی



از سوی دیگر مرکز حقوق بشر بحرین درباره برخی خبرها و گزارشها درخصوص اقدام اعضای خاندان آل خلیفه در شکنجه زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کرد.



بر اساس گزارشها و اطلاعاتی که مرکز حقوق بشر در اختیار دارد برخی از اعضای خاندان آل خلیفه مانند نوره آل خلیفه، خلیفه بن احمد آل خلیفة، خلیفه بن عبدالله آل خلیفه، و دو پسر پادشاه یعنی خالد بن حمد آل خلیفه و ناصر بن حمد آل خلیفه در شکنجه و آزار زندانیان اعتراض های بحرین دست دارند.



ناصر بن حمد ال خلیفه محمد حبیب المقداد تبعه سوئد از جمله افرادی است که توسط ناصر بن حمد آل خلیفه مورد شکنجه قرار گرفته است.



مرکز حقوق بشر اعلام کرد به بیشتر کسانی که مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته اند، توهین و اهانت شده است.



مرکز یاد شده خواستار تحقیق درباره جنایت اعضای خانواده آل خلیفه و پیگرد قضایی عاملان شکنجه زندانیان سیاسی شد

اولین قربانی که در این خصوص اظهار نظر کرد آیات القرمزی شاعر زن بحریینی است که به علت سرودن شعری علیه رژیم حاکم در زمان اعتراضات مسالمت آمیز در میدان اللوءلوء بازداشت شد.



وی پس از آزادی از زندان اعلام کرده بود در زندان از سوی برخی زنان و مردانی شکنجه شده است. او نوره آل خلیفه را نیز از جمله شکنجه کنندگان نام برده بود.



فاطمه حاجی دیگر قربانی شکنجه در زندانهای آل خلیفه است. نیروهای امنیتی به دستور نوره آل خلفیه به آپارتمان او در بنی جمره حمله کردند و چشمانش را بسته و بازداشت کردند. در زمان بازجویی نوره آل خلیفه از فاطمه می خواهد که اعتراف کند، اما او اعتراف به کاری جز دوای بیماران و مجروحان نکرد.



نوره آل خلیفه به او گفت همان شیوه ای که دکتر العکری را شکنجه کردم، تو را نیز شکنجه خواهم کرد." پس از آن نوره به مدت 25 دقیقه دکتر حاجی را به باد کتک می گیرد و پس از آن با قطعه کابلی بر پاهای او کوبیده و فریاد زده است :"چگونه جرات می کنید چهره حکومت را تخریب کنید" و پس از آن با یک وسیله برقی بر صورت او ضربه زده است.



فاطمه البقالی دانشجوی دانشگاه بحرین نیز دیگر قربانی شکنجه خاندان آل خلیفه است. او 9 ماه می 2011 بازداشت شد. خلیفه بن احمد آل خلیفه رئیس پلیس استان جنوبی بحرین با طرح اتهام سخنرانی علیه حکومت در میدان اللوءلوء و اظهارنظر در فیس بوک از البقالی بازجویی کرد وبه ضرب وشتم او پرداخت .



پس از آن عناصری از پلیس او را تهدید کردند که اگر چیزی دراین خصوص به دیگران بگوید مورد تجاوز قرار خواهد گرفت.