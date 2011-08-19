به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه‌ای با حضور رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهر قنوات و روحانیون مستقر و مبلغان اعزامی به بخش مرکزی استان قم، مشکلات تبلیغی این بخش بررسی شد.



در ابتدای این جلسه حجت‌الاسلام سید حسین سجادی‌تبار رئیس اداره تبلیغات اسلامی قنوات ضمن تبریک ولادت امام حسن مجتبی(ع) و آرزوی قبولی طاعات و عبادات روزه داران به حدیثی از آن امام حسن(ع) اشاره کرد و گفت: امام حسن(ع) فرمود: اِنَّ أَبْصَرَ الاَبْصار ما نَفَذَ فِی الخَیْرِ مَذْهَبُهُ وَ اَسْمَعَ الاَسْماَعَ ما وَعی التّذکیرَ وَ انْتَفَعَ بِهِ، أَسْلَمُ القُلُوب ما طَهُرَ مِنَ الشُّبَهاتِ.



وی با اشاره به معنی این حدیث گفت: بیناترین دیده‌ها آن است که خیربین باشد و شنواترین گوش‌ها آن است که پذیرای پند و اندرزها باشد و از آن سود ببرد و قلب سلیم قلبی است که از شبهات پاکیزه باشد.



در ادامه این جلسه در مورد مسائل تبلیغی بخش مرکزی قم تبادل نظر صورت گرفت و نظرات روحانیون مستقر و اعزامی و مشکلات محل تبلیغ مورد بررسی قرار گرفت.



دیدار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم با روحانیون مستقر بخش خلجستان



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با روحانیون مستقر بخش خلجستان قم از جمله حجج اسلام رهامی و حیدری روحانیون مستقر روستاهای قاهان و چاهک دیدار و گفتگو کرد.



حجت‌الاسلام عباس اسکندری در این دیدارها از وضعیت تبلیغی، معیشتی و مشکلات روحانیون مستقر جویا شده و برای موفقیت آنها در انجام وظیفه تبلیغی و خدمات فرهنگی، راهکارهایی ارائه کرد.



لازم به ذکر است حجت‌الاسلام گل محمدی مسئول امور روحانیون مستقر سازمان تبلیغات اسلامی استان قم نیز در این بازدید حجت‌الاسلام اسکندری را همراهی کرد.



نشست اعضای شورای هیئات مذهبی قم با دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره



نشست صمیمی اعضای شورای مرکزی هیئات مذهبی استان قم با دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره فرهنگی، قرآنی و ورزشی برگزار شد.



محمدعلی بختیارزاده دبیر شورای هیئات مذهبی استان قم در این نشست از تلاش‌های انجام شده در راستای برگزاری جشنواره فرهنگی، قرآنی و ورزشی تشکر کرد.



وی اضافه کرد: این جشنواره در طول ماه مبارک رمضان در حال برگزاری است و خوشبختانه برخی نهادهای قم از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، اداره کل تربیت بدنی، کمیته فوتسال، نیروی انتظامی، بسیج، آموزش و پرورش و... همکاری خوبی در برگزاری این جشنواره دارند.



در ادامه این نشست دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره فرهنگی، قرآنی و ورزشی به بیان دیدگاه‌های خود پیرامون برگزاری هر چه بهتر این جشنواره پرداختند.



نمایشگاه مجازی حوزه هنری قم بارگذاری شد



بیست و هفتمین نمایشگاه مجازی حوزه هنری تبلیغات اسلامی استان قم با 39 اثر بارگذاری شد.



این اقدام در پی بهره‌مندی از فضای مجازی اینترنت و با هدف بالابردن دانش نظری مخاطبان در حیطه هنرهای تجسمی در رشته نقاشی صورت گرفته است.



در این اقدام آثار استاد هادی گل محمدی، رئیس انجمن هنرهای تجسمی استان قم شامل 39 اثر نقاشی، غالبا با موضوع دفاع مقدس و در تکنیک‌های خودکار، اکرولیک و رنگ و روغن از 20 مرداد ماه 1390 به مدت یک ماه در بیست و هفتمین نگارخانه مجازی سایت حوزه هنری استان قم به نشانی www.artqom.ir بارگذاری شد.