نمایشگاه چندمنظوره حجاب و عفاف در بروجن گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه چند منظوره حجاب و عفاف پیش از ظهر پنج شنبه با حضور فرماندار بروجن و دیگر مسئولین این شهرستان در بروجن گشایش یافت.

این نمایشگاه در پنج غرفه شامل فروش محصولات حجاب و عفاف، ایستگاه نقاشی برای کودکان، سیر مطالعاتی با موضوع حجاب و عفاف، ایستگاه مشاوره و ایستگاه پاسخ به سئوالات شرعی دایرشده است.

ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و مبارزه با بد حجابی مهم ترین هدف برپایی نمایشگاه یاد شده محسوب می شود.

نمایشگاه حجاب و عفاف بروجن به مدت یک هفته برای بازدید علاقه مندان دایر است.