  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۰۲

نمایشگاه چندمنظوره حجاب و عفاف در بروجن گشایش یافت

نمایشگاه چندمنظوره حجاب و عفاف در بروجن گشایش یافت

بروجن - خبرگزاری مهر: همزمان با ماه مبارک رمضان نمایشگاه چند منظوره حجاب و عفاف در بروجن گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه چند منظوره حجاب و عفاف پیش از ظهر پنج شنبه با حضور فرماندار بروجن و دیگر مسئولین این شهرستان در بروجن گشایش یافت.

این نمایشگاه در پنج غرفه شامل فروش محصولات حجاب و عفاف، ایستگاه نقاشی برای کودکان، سیر مطالعاتی با موضوع حجاب و عفاف، ایستگاه مشاوره و ایستگاه پاسخ به سئوالات شرعی دایرشده است.

ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و مبارزه با بد حجابی مهم ترین هدف برپایی نمایشگاه یاد شده محسوب می شود.

نمایشگاه حجاب و عفاف بروجن به مدت یک هفته برای بازدید علاقه مندان دایر است.

کد مطلب 1387009

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها