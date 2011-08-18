عملکرد نمایندگان در خصوص دریاچه ارومیه مصداق "برخورد احساسی" بود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی ظهر پنجشنبه در نشست مشترک شورای برنامه ریزی آذربایجان شرقی با کمیته برنامه ریزی شهرستان تبریز افزود: نمایندگان آذربایجان غربی در موضوع احیای دریاچه ارومیه با مطرح کردن طرحی غیرکارشناسی لطمه بزرگی به استان های واقع در حوزه آبریز این دریاچه کردند و این ارائه نابهنگام و دفاع نامناسب، باعث قربانی شدن این واقعیت مهم شد.



وی با بیان اینکه طرح انتقال آب ارس، صرفاً برای احیای دریاچه ارومیه نبود بلکه برای مصارف صنعت، شرب و تامین آب مورد نیاز شهرهای مسیر خواهد بود، اظهار داشت: مردم شهرهای مرند، شبستر و تبریز استحقاق برخورداری از آب ارس را داشتند که با برخورد احساسی نمایندگان آذربایجان غربی، عملاً این موضوع محقق نشد.



استاندار آذربایجان شرقی افزود: علاوه بر این، طرح نابجای نمایندگان آذربایجان غربی در احیای دریاچه ارومیه باعث ایجاد مقاومت هایی در نمایندگان دیگر استان های کشور شد و فرصت احیای دریاچه ارومیه از بین رفت.

تبریز، جایگاه ویژه ای در بین شهرستان های استان دارد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود جایگاه تبریز در بین شهرستان های استان را پراهیمت و منحصربفرد بیان کرد و افزود: اهمیت تبریز به حدی است که رئیس جمهور ایده برگزاری همایش تبریز؛ نخستین پایتخت تشییع جهان را ارائه کردند.



استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به انتقادهایی در خصوص پائین بودن میزان اعبارات عمرانی کلانشهر تبریز اظهار داشت: منابع تحصیل شده توسط شهرداری، منابع ملی و منابع جذب شده توسط سرمایه گذاران را باید به مجموع اعتبارات عمرانی تبریز که در شورای برنامه ریزی به تصویب می رسد اضافه کرد که رقم قابل توجهی را تشکیل می دهد.



بیگی، اضافه کرد: از سوی دیگر باید دستگاه های اداری از فرصت ها وظرفیت های قانونی بیشترین بهره را برده و به عنوان مثال از طرح هایی مانند اوراق مشارکت، فاینانس و فروش املاک مازاد کهه پستوانه تحصیل منابه برای اجرای پروژه های پیش بینی شده است استفاده کنند.



وی بر ضرورت بهره مندی بیش از گذشته تبریز از ظرفیت گردشگری را مورد تاکید قرار داد و افزود: امکانات موجود گردشگری در تبریز متناسب با استقبال گردشگران نیست و باید به این موضوع توجه ویژه کرد.



استاندار آذربایجان شرقی افزود: با وجود اینکه اعتباری برای آغاز عملیات اجرای شهر صنعتی بعثت در بودجه سال جاری دیده نشده اما مدیریت ارشد استان از همه امکانات استفاده خواهد کرد تا سناریوهای پیش بینی شده برای راه اندازی این شهر صنعتی محقق شود.