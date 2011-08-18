دوره های آموزشی شرح مثنوی و معنوی در اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان ناطق ظهر سه شنبه در کارگاه شعر و داستان این حوزه اظهار داشت: این کلاسها با هدف بازخوانی متون کلاسیک و آشنایی بیشتر با ادبیات عرفانی اسلامی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این سلسله دوره از برنامه های مصوب واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری اردبیل در سال جاری است عنوان کرد: علاقه مندی به شعر عرفانی و اشعاری که برگرفته از متون اسلامی است در بین جوانان بیشتر دیده می شود که بازخوانی مثنوی و معنوی راهنمای خوبی برای این اقشار است و افراد در کنارش به خواندن قرآن نیز روی می آورند.

سرپرست حوزه هنری استان اردبیل اضافه کرد: دوره آموزشی شرح مثنوی و معنوی مولانا، از روز پنجشنبه 27 مردادماه از ساعت 17 در محل تالار سخن حوزه هنری استان اردبیل، دایر است و علاقه مندان می توانند در این کلاسها حضور یابند.

ناطق یادآور شد: در نخستین جلسه این سلسله کلاسها جمال عطائی استاد و محقق ادبیات عرفانی، بعنوان سخنران و مدرس حضور می یابد.



