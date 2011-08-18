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۲۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۵۱

طاهایی عنوان کرد:

مازندران نقش برجسته ای در تاریخ مقاومت ایران دارد

مازندران نقش برجسته ای در تاریخ مقاومت ایران دارد

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران با اشاره به وجود دو هزار آزاده دفاع مقدس در استان اظهار داشت: مازندران نقش برجسته ای در تاریخ مقاومت ایران دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی در مراسم بزرگداشت جانبازان مازندران در اردوگاه شهدای دانش آموزی بادله ساری افزود: یکی از صفحه های شکوهمند دفاع مقدس لحظه تارخی ورود آزادگان به خاک وطن است.

طاهایی اظهار داشت: این یادآوری ها موجب تقویت روحیه آزاد اندیشی در ضمیر این عزیزان و فضای عمومی جامعه است.

وی بیان داشت: آزادگان هنگامی به وطن بازگشتند که فرزند فرزانه و معنوی امام (ره) هدایت جامعه را به دست داشت و چون ایشان انقلاب را در مسیر اصلی آن یعنی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی هدایت می کرد.

طاهایی با اعلام اینکه ۶۰ تن از آزدگان زندانهای ستم شاهی و دو هزار نفر از آزادگان دفاع مقدس فرزندان رشید این استان هستند، بیان داشت: مازندران سهم و نقش برجسته ای را در تاریخ زرین مقاومت ایران دارد.

وی، همسران و مادران آزادگان و جانبازان را انسان هایی آزاداه نامید و یادآور شد: این عزیزان نیز چون همسران و فرزندان آزاده خود شایسته اعطای مدال حریت هستند.

طاهایی، مطالبات آزادگان در بخش های مختلف از جمله امور معیشتی، اشتغال فرزندان و هزینه های مربوط به درمان را به حق دانست و اظهار داشت: مجلس با تفسیر ماده ۱۳ قانون حقوق و مزایای آزادگان خواستار تامین و پرداخت حقوق به آنان شد.

وی، از آزادگان خواست تا درس حریت و آزادگی را به فرزندان خود و نسل های آینده منتقل کنند و با بیان و تحریر خاطرات خود، درس های روزهای مقاومت را جاودانه کنند..

در پایان مراسم، از همسران آزادگان شهید و متوفی شهرستان ساری تجلیل شد.

کد مطلب 1387020

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