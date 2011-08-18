کتاب سیره رضوی به 20 زبان زنده دنیا ترجمه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی باقری ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: هدف از ترجمه و چاپ کتابی در خصوص سیره رضوی با عنوان "حریم دوست" به زبان‌های مختلف، آشنایی هرچه بیشتر مسلمانان و زائران کشورهای دیگر با معارف اهل البیت(ع) و سیره رضوی و ترویج هرچه بیش‌تر معارف رضوی است.

وی افزود: از جمله زبان‌هایی که کتاب حریم آفتاب به آن ترجمه شده است می‌توان به انگلیسی، عربی، اردو، ترکی آذری، ترکی استانبولی، روسی، دانمارکی، تاجیکی، مالایو، بنگالی، سندی، آلمانی، فرانسه، شونا، چینی، اسپانیایی و ایتالیایی اشاره کرد.

وی گفت: مباحث مربوط به زمان تولد، نحوه شهادت حضرت رضا(ع)، بررسی ابعاد زندگی امام رضا(ع)، در خصوص زندگی سیاسی، سیره فردی و اجتماعی آن حضرت در این کتاب عنوان شده است.

به گفته وی، این کتاب برای زائران غیر ایرانی از کشورهای دیگر که به بارگاه منور رضوی می‌آیند، ایرانیان مقیم کشورهای دیگر، مؤسسات دینی خارج از کشور و مشترکین غیرایرانی آستان قدس رضوی ارسال می‌شود.