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۲۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۳۹

در دنباله روی از آمریکا؛

سوئیس سفیر خود را از سوریه فرا خواند

سوئیس سفیر خود را از سوریه فرا خواند

دولت سوئیس سفیر خود در دمشق را با هدف ر رایزنی درباره تحولات سوریه از این کشور فرا خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه سوئیس با اعلام این خبر در موضعی مداخله جویانه دلیل این فراخوانی را اعتراض به برخورد دولت سوریه با مخالفان عنوان کرده است.

وزارت امور خارجه سوئیس امروز با صدور بیانیه اعلام کرد: رفتار "غیر قابل قبول" نیروها  و سرویسهای امنیتی سوریه، وزارت امور خارجه را بر آن داشته تا سفیر خود را برای رایزنی ها به "برن" فرا بخواند.

پیشتر کویت، بحرین،عربستان و برخی کشورهای غربی در همسویی با فشارهای آمریکا علیه سوریه، سفرای خود را از دمشق فرا‌خوانده بودند.

کد مطلب 1387032

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