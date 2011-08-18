هشت بازیکن بومی به تیم والیبال آلومینیوم هرمزگان اضافه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون الهامی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران یک گروهی شدن مسابقات لیگ برتر والیبال را مثبت ارزیابی کرد و این شکل برگزاری رقابت های والیبال را باعث بالارفتن بهره وری تیم ها از بازیکنان جذب شده خود دانست.

وی با بیان اینکه باید یک لیگ به صورت دوره ای و با تعداد دیدار بالا برگزار شود، اضافه کرد: با بالا رفتن تعداد رقابت ها علاوه بر افزایش جذابیت مسابقات، شاهد چهره شدن بازیکنان جوان و عملکرد بازیکنان باتجربه خواهیم بود.

رئیس هیئت والیبال هرمزگان اظهار داشت: در جلسه هیئت رئیسه لیگ مطرح شده بود که در صورت ثبت نام بیش از 14 تیم مسابقات در دو گروه برگزار شود و در غیر این صورت تمامی تیم ها در یک گروه کار خود را آغاز کنند که با انصراف تیم های داماش گیلان،پرسپولیس تهران،ارتعاشات صنعتی،پتروشیمی ماهشهر و دانشگاه آزاد و اضافه شدن تیم های گیتی پسند اصفهان،شهرداری تبریز و مناطق نفت خیز جنوب لیگ امسابقا با 14 تیم در یک گروه برگزار می شود.

الهامی با اشاره به اینکه لیگ کارخانه ساخت بازیکنان می باشد، خاطرنشان کرد: رقابت های لیگ امسال در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته برگزار می شود و پایان رقابت ها 27 اسفندماه سال جاری در نظر گرفته شده است.

مدیرفنی تیم والیبال باشگاه آلومینیوم هرمزگان از جذب بازیکنانی نظیر حسین حسن پور،محمد موذنی خبر داد و تصریح کرد: در حال رایزنی با دو بازیکن بلغاری هستیم تا بتواین با جذب آن ها و دو بازیکن داخلی دیگر ترکیب تیم آلومینیوم را ببندیم.

وی همچنین از جدایی شهرام محمودی به دلیل گذراندن دوران خدمت سربازی سخن گفت و ادامه داد: البته رایزنی با باشگاه نیروی زمینی انجام داده ایم تا بتواین بار دیگر از محمودی میزبانی کنیم.

الهامی در پایان از اضافه شدن چهار بازیکن بومی بزرگسال و چهار بازیکن بومی جوانان به تیم آلومینیوم هرمزگان خبر داد و افزود: باید با پایه سازی و توجه به بازیکنان با استعداد جوان بومی در آینده ای نزدیک شاهد ظهور چهره های بومی در والیبال کشور باشیم.