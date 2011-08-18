حمل و نقل باری شهرهای چهارمحال و بختیاری ساماندهی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عیدی اظهار داشت: قانون گذار مدیریت بار و مسافر شهری را بر عهده شهرداریها گذاشته که تاکنون هیچگونه مدیریتی بر روی نحوه حمل و نقل بار در شهرهای چهارمحال و بختیاری از سوی شهرداریها صورت نگرفته است.

وی تأکید کرد: این امر منجر به نابسامانی و تخلفات زیادی در زمینه حمل و نقل درون شهری شده است.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: برای ساماندهی حمل و نقل بار در سطح شهر، شهرداریها باید همان روندی را که برای تشکیل آژانسهای تاکسی تلفنی در نظر گرفته اند برای وانت بارها نیز اجرایی کنند.

عیدی تصریح کرد: فعالان حمل و نقل بار پس از شناسایی در یکی از شرکتهای حمل و نقل بار سطح شهر با آرم مخصوص ساماندهی می شوند.

