راهکارهای پیشگیری آسیبهای اجتماعی در چهارمحال و بختیاری تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین گنجی از آماده سازی طرح فرهنگی، راهکارهای پیشگیری، کاهش و مقابله با آسیبها و ناهنجاری های اجتماعی دراین استان خبرداد و گفت: ناهنجاریها و مشکلات فرهنگی و اجتماعی روز به روز در جامعه گسترده تر شده و امنیت و آرامش مردم را به خطر می اندازند.

وی کاهش ناهنجاریهای اجتماعی را از دغدغه های اصلی مسئولان و کارشناسان کشور بیان و تأکید کرد: تلاشهای زیادی برای مقابله و کاهش این ناهنجاریها صورت گرفته اما مشکلات همچنان رو به فزونی هستند.

وی از اجرای طرح فرهنگی راهکارهای پیشگیری، کاهش و مقابله با آسیبها و ناهنجاری های اجتماعی در چهارمحال و بختیاری خبرداد و افزود: این طرح جامع و مدون بوده که چارچوب اولیه آن از سوی نهادهای اجرایی، فرهنگی، نظامی و قضایی این استان تدوین شده و تصویب و اجرای آن بسیار ضروری و تأثیرگذار است.

گنجی به مهمترین آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی چهارمحال و بختیاری در این طرح اشاره و تصریح کرد: مزاحمت در فضاهای تفریحی و اماکن عمومی، مزاحمتهای خیابانی، بدحجابی و بدپوششی، آلودگی صوتی خودروها، معضلات مربوط به کاروان های عروسی، رمالی و دعانویسی، خودکشی و فرار دختران از خانه مهمترین این مشکلات هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری راهکارهای پیشگیری و مقابله با این ناهنجاری ها را دو دسته دانست و گفت: یک دسته راهکارهای فرهنگی و پیشگیرانه بوده به صورت ویژه و مجزا برای مدیران و نخبگان، مؤسسات آموزش عالی آزاد و غیرانتفاعی، آموزش و پرورش، خانواده ها، اصناف و بازاریان، بوستانها و اماکن عمومی و مرتکبین غیرحرفه ای نابهنجاری های بارز اجتماعی در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: دسته دیگر راهکارهای انتظامی، امنیتی و قضایی بوده که به صورت ویژه به خیابانها، محلات، اماکن تجاری، بوستان ها و اماکن تفریحی، جشنهای عروسی، خودروها و ویژه مقابله با توزیع مشروبات الکلی اختصاص داده شده است.

گنجی اجرای طرح یاد شده را در دو دوره میان مدت و دراز مدت برشمرد و افزود: اجرای این طرح نیازمند عزم همگانی و تلاش متعهدانه نهادهای ذی ربط است.