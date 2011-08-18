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۲۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۴۰

کاظمی:

رفع مشکلات کانون تفریحی پل زمانخان سامان ضروری است

رفع مشکلات کانون تفریحی پل زمانخان سامان ضروری است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان شهرکرد رفع مشکلات موجود در کانون تفریحی پل زمانخان از توابع بخش سامان را ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد کاظمی کمبود آب شرب، نبود فضای کافی برای احداث پارکینگ خودروها و کمبود روشنایی کامل را از مهمترین مشکلات موجود در مجتمع تفریحی پل زمان خان دانست واظهار داشت: رفع این موانع در سریع ترین زمام ممکن در دستور کار قرار می گیرد.

وی پل زمان خان را مهمترین قطب گردشگری چهارمحال و بختیاری بیان و تأکید کرد: سالانه به طور میانگین سه میلیون گردشگر به این مکان تفریحی سفر می کنند.

فرماندار شهرستان شهرکرد ایجاد زیرساختهای گردشگری را از ضرورتهای توسعه صنعت گردشگری برشمرد و افزود: شهرستان شهرکرد یکی از شهرستانهای مهم و تأثیرگذار چهارمحال و بختیاری در زمینه گردشگری محسوب می شود.
 
 

کد مطلب 1387046

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