رفع مشکلات کانون تفریحی پل زمانخان سامان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد کاظمی کمبود آب شرب، نبود فضای کافی برای احداث پارکینگ خودروها و کمبود روشنایی کامل را از مهمترین مشکلات موجود در مجتمع تفریحی پل زمان خان دانست واظهار داشت: رفع این موانع در سریع ترین زمام ممکن در دستور کار قرار می گیرد.

وی پل زمان خان را مهمترین قطب گردشگری چهارمحال و بختیاری بیان و تأکید کرد: سالانه به طور میانگین سه میلیون گردشگر به این مکان تفریحی سفر می کنند.

فرماندار شهرستان شهرکرد ایجاد زیرساختهای گردشگری را از ضرورتهای توسعه صنعت گردشگری برشمرد و افزود: شهرستان شهرکرد یکی از شهرستانهای مهم و تأثیرگذار چهارمحال و بختیاری در زمینه گردشگری محسوب می شود.



